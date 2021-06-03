美國總統拜登周四簽署行政命令，在前總統特朗普時代通過、禁止美國企業和個人投資由中國解放軍擁有或控制的逾30間企業制裁名單中，新增逾20間華企，令相關制裁總數達至59間，涵蓋航天、建造、運輸、化工、電子、通訊等領域。

拜登在行政命令中提及，中國的監控技術用以「助長鎮壓或嚴重侵犯人權，破壞了美國及其盟友的安全或民主價值觀」，因此決定擴大對中國企業的投資禁令。行政命令將於美國東部夏令時間8月2日凌晨12時01分生效，投資者有1年緩衝期撤資。

新增於制裁名單的包括長沙景嘉微電子有限公司、中國海防、中國衛通、中光學、中船防務、火炬電子、內蒙古第一機械集團、北方導航控制技術、中天火箭、中航電測等中企。

黑名單原有35間涉與解放軍關係密切中企

原本的與中國解放軍關係密切中企黑名單，是特朗普於去年11月中旬簽署行政命令通過，包括了中移動、中聯通、中電信、中交建、中鐵建、中國船舶重工等公司。華府在一個月後，再將中芯國際、中海油、中國建築技術有限公司和中國國際工程諮詢公司共4間企業加入名單中。

《彭博》早前已引述知情人士指，拜登本周將修訂禁止投資與中國軍方有關公司的禁令，而且定義將較特朗普政府提出的範圍更廣，會瞄準關鍵行業，包括涉及中國國防和監控技術的行業。

法新社/美國白宮官網/中央社/《蘋果》資料室

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