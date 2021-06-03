以色列變天在望。未來黨領袖拉皮德前晚趕及在死線前說服「聯合阿拉伯名單」加入，籌組包括左、中和右派的八黨聯盟「轉變政府」，旨在結束現總理內坦亞胡12年壟斷，避免兩年內第五次大選。然而，聯盟在國會只有一席些微優勢，內坦亞胡勢在國會表決前盡力分化他們。

國會第二大黨領袖拉皮德早前獲總統里夫林授權組閣，限期前日午夜屆滿。他上周末先成功拉攏內坦亞胡前盟黨「右傾黨」的貝內特，再在死線前兩小時說服「聯合阿拉伯名單」黨加入，剛好超過國會半數門檻，趕及在午夜前約半小時發電郵給里夫林，告知對方組閣成功。

根據協定，貝內特將在頭兩年先任總理，然後拉皮德接手。為了團結聯盟，二人的政府料聚焦經濟和對抗COVID-19，避免觸及惹火的以巴議題。拉皮德承諾新政府會為所有人服務，不論他們有否投票給它；貝內特亦稱會做對以色列好的事，帶以色列回正軌。內坦亞胡則在Twitter回應稱：「所有得到右派選票當選的議員必須反對這危險的左翼政府。」

阿拉伯政黨首入執政聯盟

這次能將內坦亞胡推到懸崖邊的關鍵，是「聯合阿拉伯名單」願意成為歷來首個加入執政聯盟的阿拉伯政黨。該黨近期才脫離立場較強硬的阿拉伯「共同名單」獨自運作，更積極地鋪路加入政府。領袖曼蘇爾．阿巴斯談判期間成功爭取多項有利阿拉伯社群的預算和政策，相信是他同意合作的原因之一。他形容這是困難的決定，又指以色列的阿拉伯人過去數十年都沒有影響力，現在所有人都知道他們的選票有何能力。

要籌組這政治光譜歷來最闊的政府絕非易事，以巴雙方上月就曾爆發激烈衝突，一度令人擔心會阻礙偏右和阿拉伯政黨合作。在談判過程中，貝內特陣營的極右人物沙克德強烈要求司法委員會一個席位，但該位置原本已安排給工黨領袖米夏埃利，引起雙方爭拗；「聯合阿拉伯名單」又要求為一群非法建築物追批許可，惹來右翼政黨不滿，幸各方最終能達成共識。

聯盟待國會最遲在本月14日正式投票批准，就能將已連續執政12年的內坦亞胡踢走，為以色列政治帶來新面貌。但是，八黨在國會120席中只佔62席，右傾黨已有一人表明倒戈，一席優勢十分脆弱。右傾黨兩名議員齊克里和奧巴赫有意倒戈，料內坦亞胡會在表決前向反對與阿拉伯人合作的右翼政客下手，盡力分化聯盟。

擬搶先任命新議長阻拉布

另外，國會議長目前由內坦亞胡的利庫德集團黨友萊文當任，料他會拖延表決，為內坦亞胡爭取時間扭轉敗局。為此，聯盟擬搶先在下周一任命新議長取代萊文，並確認總理人選。

路透社/法新社/英國《泰晤士報》/以色列時報

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