美國出現多宗接種疫苗後確診個案，加州政府為了集中資源，宣佈修訂疫情通報方式，要求各地只需通報接種疫苗後確診的住院或死亡嚴重「突破性病例」（Breakthrough cases），而毋須通報輕狀或無症狀感染病例。

根據之前的通報方式，接種疫苗後感染，不管輕症、無症狀、住院或病故，都算「突破性病例」（breakthrough cases）。據《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，加州政府這次修訂是為了配合美國疾病控制與預防中心（CDC）的新安排，以集中資源調查那些打過疫苗仍嚴重染疫人士。今次修訂疫情通報方式後，加州地方政府仍然會為民眾提供詳細資料，並收集確診者樣本以進行基因排序及變種病毒識別工作。

美國現時有過半人口、約逾1.3億人完成疫苗接種，但仍持續出現接種疫苗後確診的「突破性病例」。美國政府5月公佈一項研究指出，本年首4個月內，完整接種的民眾中大約有0.01%染疫。截至4月30日CDC停止收集接種疫苗後確診者的資料時，已有超過1萬個輕微症狀的突破性病例。

專家不支持新通報方式但理解

傳染病專家對新通報方式意見好壞參半，有專家不支持但表示理解，因為追蹤每一個「突破性病例」需要大量資源和人手，因此集中追蹤嚴重病例有其道理。史丹佛大學傳染病學和大眾健康專家帕森內特（Julie Parsonnet）表示，民眾或因修訂而感到不安，但她認為目前做法合理，稱自己作為傳染病專家樂於見到「突破性病例」的樣本，但是對每個人進行檢測並非最重要。

持續追蹤突破性病例的住院和死亡人數有幾個原因，科學家想了解為什麼有些人病重、是否有其他方式可以保護人們而無需追加補強疫苗。位於三藩市的研究所Gladstone資深研究員格連（Warner Greene）亦表示理解，他指能搜集所有輕症、無症狀病例的資料是好事，但能理解CDC和州政府做出改變的原因，他只是認為現在還不到可以對防疫完全鬆懈的時候。

今年年初美國政府積極紀錄所有「突破性病例」，以證實疫苗臨床實驗的可信性。如今疫苗的效力在美國已獲證實，追蹤「突破性病例」仍可用於判斷疫苗對哪一種變種病毒有抗藥性，也可用於研究疫苗的保護力是否降低。加州公共衞生局官員表示，會透過國家疫苗接種系統，定期檢視完成接種者及確診者的關係，積極找出「突破性病例」。

中央社／美國《三藩市紀事報》

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