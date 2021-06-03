科學家研究發現，輝瑞和莫德納的COVID-19疫苗提供持久保護，毋須頻繁注射加強劑，但要更多研究證實，而且病毒突變仍是未知之數。

越來越多證據顯示，這兩款使用核糖核酸（mRNA）技術疫苗的免疫力，並非完全依賴隨時間逐漸減少的抗體，因注射後身體有多重保護層作後援。兩間公司今秋會準備好加強劑，但未決定何時使用，一切視乎各國衞生當局。

美8,000萬劑疫苗分發全球

美國食物及藥品管理局（FDA）疫苗諮詢小組成員奧菲特認為，加強劑可能只需隔幾年才注射一次，因免疫系統已記住病毒，一旦抗體消失，注射者只要再次接觸病毒，身體防禦系統就會重啟。賓夕凡尼亞大學免疫學家惠利不排除有注射加強劑的需要，但目前免疫反應看起來不錯，又稱打針或自然感染後形成的抗體確實會自然減弱，但有證據顯示，免疫水平在接種後至少六至九個月內維持高水平，甚至更長時間。

另外，美國國務卿布林肯前日稱，日內會公佈向全球分發8,000萬劑疫苗的詳情，重申會跟世衞領導的全球疫苗獲取機制COVAX協調，不附加任何政治條件。

總統拜登同日宣佈全力「谷針」，希望下月4日獨立日前，有七成美國成年人至少打一針。商界亦推出誘因，百威啤酒母公司「百威英博」宣佈，一旦達到七成人打一針目標，會請21歲以上美國人飲啤酒。四間營運託兒所的企業亦稱，將為前往打針、或打針後有副作用要治療的人，提供免費託兒服務。

美聯社／路透社