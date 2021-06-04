美國總統拜登下令調查疫情源頭後，白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）的電郵被公開後引起外界廣泛質疑，包括福西於疫情初期已跟中國疾病預防控制中心主任高福通訊，卻未向對方了解疫情來源或其他重要抗疫資料。眾議院共和黨議員要求福西就此接受質詢，並公開未經編輯的郵件紀錄。白宮則為福西護航，讚揚他對美國抗疫是功不可沒。

共和黨要求福西到國會作證

美國多個傳媒先後按《資訊自由法》取得福西電郵，當中不少內容引發關注。共和黨眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）及高默（James Comer）去信眾議院監督委員會，要求福西作證及公開未經刪減的電郵內容。他們認為，新公開的電郵駁斥了民主黨過去一年的主張，包括聲言福西及其他科學家被特朗普政府「噤聲」的說法。

該兩名議員更在信中提出，福西電郵包含了有關病毒起源的新證據，包括病毒可能從美國間接資助的實驗室洩露，形容福西面對中共惡行仍不採取行動，做法令人擔憂。

福西據報促中國交代實驗室人員病歷

拜登政府則嘗試為福西護航，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，抗疫期間，福西是對美國「不可否認的資產」，認為福西在控制疫情時擔當重要角色，同時積極為公眾釋除疑慮。亦有盟友讚揚福西是忠誠的公僕，所提供的資訊協助美國在百年難得一遇的疫症中度過難關。

福西上周承認美國國家衞生院（NIH）迂迴地透過「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）向武漢病毒研究所撥款逾60萬美元。於近日被公閞的電郵中，福西去年4月曾獲「生態健康聯盟」讚賞他「勇敢」否定實驗室洩毒「陰謀論」。福西周四向美國有線新聞網絡（CNN）表示，透過電郵推斷他和武漢實驗室研究人員有緊密聯繫，是「無稽之談」。當被問到對實驗室洩毒論的看法，福西表示保持開放態度，但指有關「中國人別有用心地製造病毒，殺死自己及其他人的這個說法」，他認為非常牽強。

不過，英國《公融時報》周四報道，福西已經要求中國公開3名懷疑最先受感染的3名實驗室人員病歷，了解他們是否真的受感染和感染了甚麼病毒。但報道指，福西仍相信病毒最先是從動物傳染人類。

特朗普斥奧巴馬「愚蠢」資助實驗室

在福西四面楚歌之際，昔日與他不和的前總統特朗普先後發出兩份聲明。他揚言當初拒絕福西建議，堅持關閉邊境及開發疫苗等，讓他挽救了數以十萬計的人命。特朗普續指：「現時所有人，即使所謂（特朗普）敵人，也開始說特朗普總統有關病毒來自武漢實驗室的說法是對的。」

特朗普強調福西必須解釋公眾疑慮，又指美國對武漢實驗室的資助是由奧巴馬政府「愚蠢地」在2014年開始，並於特朗普政府告終。特朗普更聲言，中國要為疫情造成的人命損失和破壞，向美國及全世界賠償十億萬美元。

英國《每日郵報》／英國廣播公司（BBC）／美國《紐約郵報》/路透社

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