（北美通訊）疫情爆發後利率一度跌至歷史低位，自去年中美國樓市開始火熱，不少買家都是千禧世代（Millennials）。根據Bankrate的最新調查發現，64%的千禧世代業主感到後悔買樓，主因是維修等成本太高。

Bankrate在4月21日至4月23日期間對1,425名業主進行了調查，發現有41％的業主對物業至少有一項不滿意的地方。在千禧一代即25至40歲業主中，21％表示物業的維修和其他成本太高；15％認為物業位置不佳﹑14％認為物業太大或太小。另外有13％業主認為，他們每個月要支付的樓按太高以及他們買貴了。也有少於10％的業主認為房屋不是一項好的投資或其他後悔原因。

Bankrate高級經濟分析師哈姆里克（Mark Hamrick）表示，修理屋頂、修理電器或冷暖空調等等費用，似乎對千禧一代的新業主影響最大。他認為這些費用一定存在，問題是何時會產生以及需要花費的金額多寡。

這次樓市熱潮是由多個因素推動，主要是低利率，以及疫情關係許多人開始尋找鄉郊房屋逃離都市，使得到市場一片混亂，加價搶屋成為新常態，造成樓價急升、庫存也創下歷史新低。有房地產經紀認為，這股熱潮將會延續至2022年。

北卡羅來納州的地產經紀Glen Clemmons向媒體表示，有些買家甚至對「即將上市」、都還沒開放睇樓的房屋出價，南佛羅里達州地產經紀皮埃爾 （Nadine Pierre）也表示，早上8時上架的房屋，到下午5時已經有20個買家出價競爭。

這樣瘋狂的市場使得不少買家跳過正常步驟。《華爾街日報》記者在年初曾報導，買家已經開始跳過詳盡調查，甚至放棄驗屋，結果到最後才發現嚴重狀況，例如房子有黃蜂、白蟻巢穴，可能導致房屋遭到嚴重損壞。

房地產投資公司BiggerPockets總裁特倫奇 ( Scott Trench）表示，買家購買房屋前應三思而後行。「失心瘋的搶屋，是導致失敗的最大原因。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）