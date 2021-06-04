蘇格蘭一名男子17年前到酒吧消遣期間，在洗手間遺下錢包，他事後早已打定輸數，沒料到警方近日主動聯絡他，指有人拾獲其錢包，且錢包除了當年的60英鎊（約656港元）現金外，其他證件等都完好無缺。該名男子形容「非常搞笑」，指錢包有如時間囊，讓他一下子回到以前。

現年37歲的西摩（Ryan Seymour）憶述，他2004年與友人在法夫郡鄧弗姆林（Dunfermline）的伊利沙伯酒吧飲酒和打桌球，如廁時不慎遺留錢包在廁格水箱上，他發現遺下錢包後回到洗手間，錢包已不翼而飛，他形容「顯然是有人跟着我，取走錢包後便逃之夭夭」。

$656現金遺失

事隔20年，當地警方近日卻突然在facebook向他發短訊，指有人在事發酒吧數百米外的草叢拾獲其錢包，雖然裡面的60英鎊已遺失，但舊工作證、銀行卡等仍然原好無缺。西摩透露他早已把錢包一事拋諸腦後，警方起初找他時，他甚至表明沒遺失錢包，後來在警員提醒下，才想起這正是他多年前遺失的錢包。

警方表示對尋回西摩的銀包感高興，形容無論時間過了多久，警方亦會盡一切努力尋找失物，一旦有發現便會通知物主。一名工作超過30年的女警指，從未遇過這種事隔多年才失而復得的情況，西摩到警局領回失物時，警員起初亦難以用2004年的照片認出他。

西摩表示，是次舊錢包失而復得的經歷非常有趣，形容錢包就如小型時間囊，雖然證件已過期，但「回看我當年的臉孔，真是瘋狂」。

合眾社/英國《蘇格蘭人報》

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