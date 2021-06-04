《日經亞洲評論》上周發佈對蘋果公司的供應商名單分析結果顯示，蘋果公司進一步倚賴中國供應商，數目首次超越台灣供應商。

根據蘋果公司公佈的去年供應商名單，該公司採用了51個中國、香港供應商，比2018年增加了9間，數目首次超越由半導體生產商旗艦台積電領導的台灣供應商。蘋果自2013年幾乎每年都發佈供應商名單，涵蓋了公司過去一年98%的零件和生產支出，但蘋果去年並未公佈2019年的數據。

蘋果是全球最大科技公司，去年銷售了超過3億件產品，包括iPhone、Apple Watch、iPad和Mac等。中國供應商都視成為蘋果供應商是「獎券」，故不惜以其他競爭對手難以與之抗衡的低價取得合約。其中一間蘋果供應商經理接受《日經亞洲評論》訪問時表示，「他們（中國供應商）願意接受其他廠商不願接手的低利潤業務，希望藉此可以逐步升級與蘋果的合作關係，在下次競標時獲得更多業務」。

蘋果僱用的中國製造商如富士康、和碩和緯創等，在中國僱用了數十萬工人組裝蘋果產品。富士康雖然是台資企業，但一直在中國生產蘋果產品，而對內地的依賴在過去幾年一直持續增長。

而根據路透社2019年對蘋果供應商名單的分析，蘋果在中國的代工工廠覆蓋更多地區，如富士康從2015年的19個，到2019年增至29個，和碩則從8個擴展到12個。而近年蘋果從中國採購晶片、電線和電路板等原材料，也比其他地區越來越多。

《日經亞洲評論》/英國《衞報》

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