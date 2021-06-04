（北美通訊）美國一名高中欖球隊教練，被指在已知一名17歲隊員的宗教信仰和禁忌下，仍強迫該名球員進食含有豬肉的薄餅作為懲罰，又威脅他如果拒絕進食薄餅，將會為隊友帶來壞影響。涉事教練以及7名助教現已被停職，校區亦表明將召開特別會議跟進事件。

17歲事主為美國俄亥俄州坎頓市麥金利高中（McKinley Senior High School）欖球隊成員，因傷缺席5月20日的球隊練習。4天後他參與訓練時，卻被教練華特利（Marcus Wattley）安排坐到訓練室正中位置，並強迫他進食一個意大利辣香腸薄餅，「為了贏得尊重並留在這支球隊，你必須吃薄餅。」華特利更要脅事主，如果他拒絕進食，他的隊友就需要加操。

由於事主是猶太人（Hebrew Israelite），視進食豬肉為禁忌。據稱，他當時已不下10次向華特利解釋自己因宗教問題而被禁止食豬肉，華特利卻只准許挑出辣香腸，但一些豬肉的殘留物仍留在薄餅上。事主最後妥協，但在進食薄餅時，其他助教和隊員則在旁叫囂。

事主的代表律師吉爾伯特（Ed Gilbert）周二陪同事主家人召開記者會時指，事主因事件而需進行心理輔導。吉爾伯特補充，事主在事前多次聚會和會議中都有避開進食豬肉，而教練、助教和其他隊員都清楚知道他的飲食禁忌。他又指華特利「明知不可為而為之」最令事主受傷，「在現今社會，大家都應該尊重其他人的信仰；他明明知道球員的宗教信仰，還以此作為懲罰，我真的不知道這位教練是在想甚麼。」吉爾伯特指事主家人不排除會起訴涉事的坎頓校區（Canton City School District）。

而坎頓校區負責人塔爾伯特（Jeff Talbert）周三發表聲明指，經初步調查後，華特利涉嫌作出不當、眨低學生行為，以及向學生運動員灌輸錯誤紀律，現已將他以及其他7名助教停職。校區亦已向警方備案，被視作潛在欺凌個案作出調查。聲明又強調校區不會容忍不當行為，並會在周四下午展開特別會議跟進事件，亦有可能會對華特利作進一步紀律處分。

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