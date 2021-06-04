蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

強迫猶太學生食豬肉 美高中欖球教練被停職

51分鐘前
美國一名高中欖球隊教練華特利（Marcus Wattley）涉嫌強迫一名因宗教理由而禁吃豬肉的球員進食含有豬肉的薄餅作為懲罰，現已被停職。

（北美通訊）美國一名高中欖球隊教練，被指在已知一名17歲隊員的宗教信仰和禁忌下，仍強迫該名球員進食含有豬肉的薄餅作為懲罰，又威脅他如果拒絕進食薄餅，將會為隊友帶來壞影響。涉事教練以及7名助教現已被停職，校區亦表明將召開特別會議跟進事件。

17歲事主為美國俄亥俄州坎頓市麥金利高中（McKinley Senior High School）欖球隊成員，因傷缺席5月20日的球隊練習。4天後他參與訓練時，卻被教練華特利（Marcus Wattley）安排坐到訓練室正中位置，並強迫他進食一個意大利辣香腸薄餅，「為了贏得尊重並留在這支球隊，你必須吃薄餅。」華特利更要脅事主，如果他拒絕進食，他的隊友就需要加操。

由於事主是猶太人（Hebrew Israelite），視進食豬肉為禁忌。據稱，他當時已不下10次向華特利解釋自己因宗教問題而被禁止食豬肉，華特利卻只准許挑出辣香腸，但一些豬肉的殘留物仍留在薄餅上。事主最後妥協，但在進食薄餅時，其他助教和隊員則在旁叫囂。

事主的代表律師吉爾伯特（Ed Gilbert）周二陪同事主家人召開記者會時指，事主因事件而需進行心理輔導。吉爾伯特補充，事主在事前多次聚會和會議中都有避開進食豬肉，而教練、助教和其他隊員都清楚知道他的飲食禁忌。他又指華特利「明知不可為而為之」最令事主受傷，「在現今社會，大家都應該尊重其他人的信仰；他明明知道球員的宗教信仰，還以此作為懲罰，我真的不知道這位教練是在想甚麼。」吉爾伯特指事主家人不排除會起訴涉事的坎頓校區（Canton City School District）。

而坎頓校區負責人塔爾伯特（Jeff Talbert）周三發表聲明指，經初步調查後，華特利涉嫌作出不當、眨低學生行為，以及向學生運動員灌輸錯誤紀律，現已將他以及其他7名助教停職。校區亦已向警方備案，被視作潛在欺凌個案作出調查。聲明又強調校區不會容忍不當行為，並會在周四下午展開特別會議跟進事件，亦有可能會對華特利作進一步紀律處分。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

美國宗教信仰豬肉薄餅猶太教
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner