全球多地自去年底起陸續開始接種疫苗，事隔約半年，各地接種進度差異相當大，即使同屬較早取得疫苗的發達國家或地區，接種率亦不一定高企。整體而言，歐美國家接種率普遍較高，美國總統拜登表示期望在7月4日美國獨立日前，把當地疫苗接種率推高至70%，會推出更多鼓勵打針的措施，亞太地區則明顯滯後，本文會探討背後深層次原因，並分析疫苗效用與防疫成效的關係，而美國接種情況的微妙變化亦會另文分析。

英國及美國分別在12月開始為國民接種疫苗，兩地也是迄今接種率較理想的西方國家，截至6月1日美國有50.4%人口已接種最少一劑疫苗，英國更有58.1%，接種率最高的兩個國家則是以色列及加拿大。以色列在疫苗面世初期已在接種方面領先，英國廣播公司（BBC）曾指，以總理內坦亞胡於輝瑞疫苗面世後，隨即以高價搶得疫苗，加上以國國土面積小，造就當地擁有高接種率。

印度是最多人接種一劑或以上疫苗的國家，估計近1.7億人，但因印度人口眾多，故實際接種率僅12.3%；類似情況也在巴西發生，當地已接種首劑疫苗的人數在全球排第三，但以人口比例計則僅21.6%。

假如以折線圖形式分析，則可發現以色列等早期接種率較高的國家近期接種已放緩，相反加拿大、新加坡、德國等地正急起直追。

亞洲早期疫情較輕 疫苗需求遲起步

若細心留意不同地區的接種數字，不難發現多個亞太地區主要國家接種率明顯偏低，其中香港和南韓僅不足兩成人接種最少一劑疫苗，日本更只有8.2%，只有新加坡的39%較理想。

現時各國使用的主要疫苗中，輝瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康和Moderna均由英美製造，故亞洲國家需在歐美獲供貨後才有貨，而亞洲國家的疫苗產能亦不足。另一方面，亞洲地區初期疫情普遍不嚴重，對疫苗需求因此較低，例如印度早期甚至出口該國生產的疫苗，也沒及早投資擴張產能，導致本地接種偏慢，中國亦把近半疫苗出口海外。

日本同樣相當遲才批准疫苗投入緊急使用，日媒分析指出，1990年代厚生勞動省連輸數場涉及疫苗的官司後，社會對於新疫苗和技術開放較為保守，影響疫苗開發和接種進度。南韓企業也不傾向研究新疫苗，只把重點放在代工製造上。

至於完成接種兩劑疫苗的人數比例，同樣受各國打針政策影響，部分國家傾向較慢才完成兩劑接種，使相當一部分人士仍只獲接種首劑疫苗，例如英國已接種人士當中，約1/3只接種一劑，加拿大更只有5.5%人完成接種兩劑疫苗。

另一批國家的高接種率，則要歸功它們與藥廠的合作關係，例如接種率全球排名第五的巴林，正是與中國國藥合作，協助進行第三期臨床試驗，因此有更多人可獲接種。

疫苗效用 民眾鬆懈 同影響接種效果

一般而言，接種率較高的國家疫情都有放緩趨勢，當中以色列、英國和美國新增感染宗數近月都大幅下降，英國在6月1日更錄得全國「零死亡」，是10個月以來首次。美國新增感染數字同樣減至2萬以下，是去年3月後首次，死亡率亦大減70%。這3個國家的共通點是疫苗接種比率現時都已超過一半，其中以色列注射輝瑞和Moderna疫苗，英國注射阿斯利康、輝瑞和Moderna，美國則注射輝瑞、Moderna和強生疫苗。

不過一些較多人接種的國家仍持續爆發疫情，其中智利達55.9%人已接種首劑疫苗，但當地第二波疫情至今仍在高位，每日新增6,000多宗至7,000多宗新症，分析指可能與當地逾86%疫苗屬保護力較弱的科興疫苗，加上民眾鬆懈有關；同樣逾半人口已接種首劑疫苗的巴林，上月底疫情仍繼續創下高峯，當局呼籲高危族群在接種原有的國藥疫苗後，再「補針」注射輝瑞疫苗。

英國《金融時報》/Our world in data網站

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