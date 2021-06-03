以色列反對派雖能組成八黨聯盟政府，但八黨都想內坦亞胡倒台是唯一共通點，意識形態和其他事務立場南轅北轍，在國會又只有一席微弱優勢，恐步日本八黨聯盟政府只能執政11月就倒台後塵。

意識形態各異難作為

日本1993年眾議院選舉，自民黨在內部分裂下只取得43%議席，從自民黨分裂出來的日本新黨和新黨先驅，跟社會黨、公明黨、新生黨等組成八黨聯盟政府，令當時已一黨獨大執政38年的自民黨首次在野。不過八黨內部積怨矛盾多，聯合政府11個月後就隨着社會黨退出和跟自民黨組新政府而瓦解。

英國《衞報》評論指以色列八黨政府雖也難望有大作為，但也反映以色列政壇出現轉變。首先是阿拉伯人政黨首次加入政府，令阿拉伯裔進入行政部門的龜速進度出現大躍進，雖然「聯合阿拉伯名單」立場保守又反同性戀，不合自由派口味，但總算是個進步。

另外，左翼小黨梅雷茨黨20年來首次加入執政聯盟，可令埋怨這些政黨無作為的選民有所改觀。內坦亞胡長期執政製造無人可替代的光環，也會隨着新總理上台而減弱，如果新政府夠「長命」落實貝內特和拉皮德接力當總理的計劃，更能展示至少有兩人可取代他。這兩點都令以色列民主制度較健康。

最後，八黨雖然右派政黨多，但多數都傾向世俗主義，理論上可加強以色列的政教分離，不像近年執政聯盟因極端正統派猶太教政黨加入而被脅持。

英國《衞報》