英國皇室近月被出走的哈里王子和梅根指控種族歧視惹質疑，《衞報》取得國家檔案館的舊文件，揭示白金漢宮至少到1960年代仍禁止少數族裔在皇室出任文職，只准做家僕；女皇亦使用「御准」的特權使自己不受種族歧視法例規管。

英國政府於1960年代開始嘗試立法禁止資方基於求職者的種族背景而拒絕聘用，之後10年設立一系列法例保障種族和性別平權。官方文件顯示1960和1970年代政府官員如何與皇室顧問就法例用字協調，而女皇多次使用「御准」的權力秘密游說大臣修改自己不喜歡的法例，包括當年防種族歧視的法例草案。「御准」是君主立憲制中由君主批准和頒布國會法案的法律程序，形式上君主可拒絕頒授。

文件顯示，1968年，女皇的首席財務經理通知內政部的公務員指「任用有色移民或外國人」在皇室出任文職或其他辦公室崗位「其實不是一貫做法」，又指白金漢宮如可與外交人員一樣享有豁免，可拒絕在英國定居少於五年的求職者的話，就願意遵守相關法例。

當年與皇室交涉的公務員韋勒在當年2月寫道，「他們尤其擔心，如法例適用於皇室，將會是首次在法律上容許外界批評皇室」。時任內政大臣卡拉漢和內政部的公務員似乎相信，他們在女皇的顧問對於有關法例不可用作起訴女皇的條款感到滿意前，不應向女皇請求「御准」在國會辯論法案。

時至3月，白金漢宮終同意法案。一名內政部官員指，皇室侍臣「同意政府現時可向女皇尋求御准」。有公務員指皇室之所以認為條例可接受，是由於條例實質令女皇的僱員不受保障，但沒明確列明。

女皇行使「御准」特權不受規管

當年卡拉漢想把擴展種族歧視法例的適用範圍至職場和服務場所。種族關係委員會是法案的關鍵，申訴專員的角色處理歧視投訴，以及對相關人士和機構提出法律訴訟。在皇室獲豁免後，該委員會就只能把潛在的皇室員工投訴轉交內政部而非法庭處理。至2010年平權法取代當年的種族關係法、性別歧視法和公平薪酬法時，皇室仍獲豁免問責。

皇室專家霍爾在1991年曾出書引述消息披露，皇室高層侍臣中沒有有色人種。白金漢宮亦於1997年向報章承認，未有執行官方政策監察員工人數，保障平等工作機會。

白金漢宮日前未有回應過往禁聘少數族裔的做法以及何時解禁，但指紀錄顯示1990年代起開始聘用少數族裔，此前未有保存有關僱員的族裔背景的資料；又指女皇御准只是形式，同時未有否認女皇獲相關法例豁免，指有另一套程序處理歧視投訴，但未有說明程序內容。

英國《衞報》