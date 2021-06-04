《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）周五（4日）報道，日本首相菅義偉可能在今年稍後訪問澳洲，並與澳洲總理莫里森會面，兩國官員正討論細節安排。消息人士指，菅義偉這次訪問是回應去年11月莫里森訪日，但在疫情和日本政治局勢下，估計訪問仍有變數。

菅義偉去年出任日本首相後，第一名接見的外國元首正是莫里森，當時二人簽署軍事合作協議，不點名指有人企圖單方面改變南海現狀，並主動提到關注香港民主，被視為向中國和美國展示日澳兩國對維護區內和平和法治的立場。

日本疫情嚴峻 提前大選疑雲添變數

報道指日本和澳洲官員已開始討論菅義偉今年稍後回訪澳洲，核心思想將與去年二人的會面相同，但表明未能確認他是否成行，原因是現時日本仍受到COVID-19疫情困擾，未知疫情能否在短期內緩和，日本政界亦有傳菅義偉可能在9月東京奧運及殘奧會結束後宣佈提前大選。消息人士透露，日本政府之所以堅持奧運如期舉行，原因是不希望被明年舉辦冬季奧運的中國比下去。

莫里森和菅義偉下周亦會到英國，出席七大工業國集團（G7）峯會，估計二人屆時將會面。莫里森周四在澳洲國會稱，G7峯會將可讓同樣崇尚自由和法治的民主國家共聚一堂。

《澳洲金融評論報》/中央社

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