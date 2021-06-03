（北美通訊）香港打針可能有層樓，美國打針可能得杯酒。美國總統拜登於上月宣佈政府防疫目標，要在美國獨立紀念日（7月4日）前，達到全美有至少七成成年人至少接種一劑疫苗。為積極實現這個目標，白宮於周三宣布，一旦達標就會向全美成年人提供免費啤酒，共同慶祝一番。

拜登形容6月為「全國行動月」，指全美民眾在過去忍受了漫長且黑暗的冬天後，值得擁有一個美好的暑假，享受節慶帶來的自由及歡樂，並表明：「去打針，然後去喝啤酒。」鼓勵民眾接種疫苗，實現群體免疫。

贈送啤酒計劃是「全國行動月」的項目中最矚目的刺激接種疫苗措施。只要全美達成接種率目標，21歲或以上的民眾可在指定網頁上載相片，就能享用免費啤酒。由於目標尚未達成，網站並未公佈贈送啤酒的活動詳情。

「全國行動月」目標是刺激民眾接種疫苗，當局與私營機構合作推出多項鼓勵措施及優惠，包括贏取免費郵輪、NFL超級碗門票、購物禮券、機票以及現金獎等待。此外，「行動月」亦全方位向民眾提供接種疫苗誘因，包括延長提供接種疫苗的大型連鎖藥房的營業時間、於弱勢社群的理髮店及美容店設立接種中心等等，同時加強於不同媒體宣傳接種疫苗。另外，美國四大幼兒服務供應者基督教青年會（YMCA）、KinderCare、Learning Care Group以及Bright Horizons，亦都計劃於7月4日之前，向接種疫苗的家長提供免費托兒服務。

據美國疾控中心（CDC）最新數據顯示，全美接種率已達63％，約52%成人接種了兩劑疫苗，距離政府所定下的目標不遠矣。

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