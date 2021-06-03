（北美通訊）美國教育部周三宣佈，因獨立院校認證委員會（Accrediting Council for Independent Colleges and Schools，簡稱ACICS）嚴重違反多項監管守則，向多間出現營運問題的大學批出認證，令其能獲得動輒數百萬美元的聯邦貸款或資助，故決定撤銷其資格。

由於美國教育部不會單獨對大學發出認證，所以必須依賴第三方，即教育認證機構去審核一間大學能否參與聯邦學生援助計劃，以助學金和學生貸款形式取得援助，而ACICS正是其中一員。

教育部次長松平（Jordan Matsudaira）表示，採納教育部工作人員和獨立顧問委員會建議，認為機構無法在年內糾正行政失誤，以及達到聯邦標準，決定正式撤銷ACICS的認可資格，「ACICS嚴重違反多項監管認可準則，使我在別無選擇的情況下終止其認可資格，並且即時生效。」

不過，ACICS主席愛德華茲（Michelle Edwards）表示會向教育部提出上訴，指ACICS在過去5年一直進行加強程序和認證標準，裁決應取決於他們為改善而付出的努力，而不應涉及任何政治或受政客影響。假如上訴失敗，將會有約60間大學受到牽連，當中大多數是牟利性質的學院，而且極度依賴政府援助來維持營運。

實際上，這已經是ACICS第二次失去認可資格。「往績彪炳」的ACICS曾為涉嫌欺詐的私營連鎖學校科林斯學院（ Corinthian Colleges）和ITT技術學院（ITT Technical Institute）保留認證而在2016年被奧巴馬政府剝奪其認可資格，其後特朗普政府給予第二次機會，容許ACICS糾正失誤。

然而，ACICS明顯沒有作出重大改善，教育部工作人員在1月表明ACICS無論在培訓員工進行實地考察、權衡利益衝突，以至審查大學營運情況方面，均表現得相當強差人意。數月後，全國機構質素與誠信諮詢委員會（National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity）更以11比1投票通過撤銷ACICS認可資格。而一些倡導團體、自由派立法委員和州檢察長均指責ACICS向涉嫌欺詐或畢業率處於低水平的學校批出數百萬美元計的聯邦貸款和資助，無疑是罔顧學生利益和浪費納稅人金錢。

根據報章《今日美國》（USA Today）去年的調查顯示，ACICS曾因向南達科他州的列根國立大學（Reagan National University），批出認證而遭受抨擊，而該大學已在去年2月自願放棄認證。至於另一間獲得認證的美國費爾法克斯大學（Fairfax University of America）就被州審計局直斥其線上課程質素，令其在2019年幾乎被迫關閉，亦令ACICS的審批標準一再受到質疑。

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