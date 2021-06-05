（北美通訊）受疫情影響，許多民眾的收入減少，聯邦政府為了避免交不出房租的租客流離失所，在去年頒佈免驅逐令以保護租客。而一個代表阿拉巴馬州業主的團體於周四向美國最高法院申請恢復逐客令，指出疾病控制及預防中心（CDC）在疫情期間，禁止業主向不支付房租的租客下逐客令，造成業主損失慘重。

前總統川普於去年3月疫情爆發初期簽署免驅逐令禁止業主以欠款為由驅逐租客，該禁令原本是在去年7月失效。但隨後CDC又自行將命令延長到今年3月，拜登政府甚至再將免驅逐令再延長至本月底。

阿拉巴馬州房地產經紀協會（Alabama Association of Realtors）代表當地業主向首席大法官羅伯茲（John Roberts）提交緊急申請，表示過去9個月因收不到租金導致當地業主損失慘重。協會在申請中表示，「免驅逐令已經使得業主每月損失超過130億元（美元，下同，約1,008億港元），如果CDC繼續過度干預，未來一年總損失可能會飆升至2,000億元。」協會認為，免驅逐令的必要性已隨疫情趨緩而下降。

華盛頓一名聯邦法官在5月初表示CDC無權落實免驅逐令，因此裁定相關命令無效。但後來司法部質疑有關判決並決定上訴，令免驅逐令在上訴期間得以延續。

司法部表示，業主不會因收不到租金而造成無法彌補的傷害，而事實上，業主更從未因CDC的免驅逐令而提出索賠，加上國會已撥款460億元緊急租金援助，業主也因而受惠。司法部也表示，有充足科學證據表明驅逐租客會加劇疫情傳播，至今已有超過50萬美國人染疫死亡，而無法監管的逐客令才更會對公眾造成無法彌補的傷害。

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