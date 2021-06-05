（北美通訊）美國經濟飽受疫情困擾，令民眾出現經濟困難，很多租客甚至無法支付房租。有鑑於此，紐約州政府周二推出緊急租金援助計劃（Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP），為付不出租金的中低收入家庭解決燃眉之急。以下是申請須知：

如何申請？

計劃現已可在網上申請。網站內已列出申請計劃所需提交的文件，如文件不符合要求，網站亦有提供解決方法。

誰合乎資格？

無論是公民和移民均可申請。房東也可以代表租客申請，但需要提交租客的個人資料。自去年3月起，如果申請人已無法負擔租金、符合資格領取失業救濟金，以及每月的家庭總收入落在低於地區中位數收入80%的區間，就符合申請資格。

可獲得多少援助？

按去年3月13日起計算，申請獲准民眾最多可以領取過去12個月已付租金，以及補貼天然氣或電力的逾期費用。部份特殊情況家庭，還可領取額外三個月租金補貼。

與以前援助的分別

此次計劃獲撥款超過20億元（美元，下同，約551億元台幣）。而去年另一項1億元的租金資助計劃，根據法律援助協會（Legal Aid Society）租戶代表律師戴維森（Ellen Davidson）指出，由於該計劃審核較為嚴格，且只能補貼部分租金，因此許多申請人沒有辦法成功獲得補助。

業主組織「社區房屋改善計劃」（Community Housing Improvement Program）行政總監馬丁（Jay Martin）則表示，對於這項新補助還有大量細節尚未與業主進行磋商，擔心會對補助計劃造成阻礙。

在申請時遇到問題

目前已收到不少租客和業主組織報告申請期間遇到的問題，例如在申請時出現錯誤訊息的話，需要清除瀏覽器的緩存暫存（Cache）。此外，申請人士可以撥打州政府客戶服務熱線844-691-7368或向地區組織尋求協助。（北美中心／綜合外電報導）

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