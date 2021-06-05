美國政界在周五的六四事件32周年聲援中國人權。眾議院議長佩洛西發聲明，形容當年北京市民和平上街追求自由，北京政權卻進行可怕的屠殺，但這無法撲熄人們心中的自由之火。美國前國務卿蓬佩奧亦向天安門英烈致敬，批評中國共產黨背棄對香港的承諾，令香港悼念六四的活動也變成非法。

繼現任國務卿布林肯周四發聲明，斥天安門屠城屬踐踏人權後，蓬佩奧周五亦發佈長2分鐘的片段，表示六四是悲劇，形容熱愛自由的中國人與北京的暴政形成強烈對比，他向天安門的英雄致敬。

形容港人勇敢 為自由奮戰

蓬佩奧花了相當長篇幅談論香港，稱在六四後的30年間，全中國只有香港能自由悼念六四事件，港人亦在每年6月4日紀念當年的死難者。蓬佩奧形容港人珍惜自由，而港人得以紀念六四，是建基於香港的高度自治，然而如今北京政權破壞對港承諾，奪去香港自治和香港人的基本權利，致令六四悼念活動變成非法，甚至可用港版國安法懲治。

蓬佩奧指出，香港情況的變化反映北京仍然拒絕尊重本國人民的權利，亦提醒了人們為何要繼續悼念六四。蓬佩奧形容香港人勇敢（courageous），「你們為了捍衞自己的尊嚴和自主而奮戰，你們為了所有人、男女老幼的自由而奮戰」，又稱中國共產黨或許能囚禁黎智英、李柱銘等人，但香港人仍繼續「燃點香港的燈塔」，他祝願上帝保祐香港。

佩洛西：勿為利益不談人權

佩洛西1991年曾親赴北京，聲援八九學運示威者，她近年亦曾「回帶」當年拍下的影片。佩洛西周五在聲明中，指出六四是現代最具勇氣的政治行動，但現今中國政府的人權問題沒有改變，包括消除西藏人的宗教、文化和語言，壓制香港人的基本權利，以至種族滅絕維吾爾人等，無數維權人士也在中國大陸受牢獄之災。她再次呼籲國際社會抵制明年的北京冬季奧運會。

身為眾議院議長的佩洛西稱，美國國會過去兩年先後通過支持維吾爾、西藏和香港人的法案，並通過多項譴責北京侵犯人權的決議案。她促請公眾繼續向那些為民主而死的人致敬，並保護爭取民主和人權的人士，形容人們假如只為利益蒙蔽，而不為中國的人權發聲，便沒有道德基礎討論世界其他地方的人權。

美國之音

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