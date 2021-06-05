（北美通訊）六四32周年維園燭光晚會在政權打壓下成絕響，北美的香港人在多個城巿遍地開花。在紐約巿華盛頓廣場公園的集會，400多人點起燭光，在現場樂手伴奏下唱出民主歌曲，並高喊香港被噤聲的口號。學聯前秘書長周永康呼籲海外港人，以各種不同方式延續悼念六四的傳統，直至平反六四。

紐約特約記者：湯浩然

港大學生會前外務副會長周永康憶述2014年在維園，看到台下20萬人點起的燭光，但只是相隔幾年，這動人風景已經不再。他指出，「這是香港民主運動的轉捩點，因為我們直接同政權去搏鬥及博弈，無退的空間。如果我們要贏落去，見到中國民主的成果，必須砥勵向前。」他直言面對政權打壓，在場的集會人士「可能面對究竟我仲返唔返到香港」，但「海外的倡議及支援工作，守護手足戰友，我們冇唔撐的空間」。

中國人權執行總監譚競嫦發言說，「在中國內地的年輕人對32年前的運動可能不知情，他們甚至會相信中共的洗白，認為六四從未發生，是假新聞。」她讚揚香港人在各種打壓下仍堅持信念，以勇氣及創意悼念六四。她舉例說有人用薯條砌成坦克車及坦克人，指很多人都以個人方式去緊記六四。「他們可以封維園，但不能封鎖人民。他們可動員7,000香港警察，但不可消滅所有燭光。」

40歲的Tammy從小就跟家人到維園參與燭光晚會，風雨不改年年如是，直至20年前移民到紐約。「細個父母話俾我知（六四）呢件事，要去悼念死咗嘅人及平反。」紐約巿今天下午狂風雷暴，但她覺得不可像以前在家悼念，必須親自到場點起燭光，「令人數不至太低」。她坦言作為有自由的人，必須為不能出來的香港人明志。她表示「多謝香港警察咁樣搞一搞，令香港人遍地開花，醒目地用自己的方式去悼念。」

89年時還未出生的Howard，小時候就在家中翻看家人錄低的六四片段，因當時年紀尚幼，從未參與過維園的六四晚會。7歲移民到美國的他，認為維園晚會被禁是意料中事，但仍覺得「好悲哀好淒涼，悼念六四唔應該係一個罪行」。他指出「無法平反六四就代表中國無法進步邁向民主。」

第一次出席六四晚會的Jacob，因為香港不能辦悼念六四而感到難過。他認為「和平集會及示威是人類文明的最低標準」，不能接受維園集會被禁，「幾十年來香港都有六四燭光晚會，上年有疫情，今年就根本不能舉辦，我很痛心。」

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