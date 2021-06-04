【連環發片】

遭白羅斯截機拘捕的異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），再有被「擄劫」後的影片出街。在國營電視台前日播出一個半小時訪問中，26歲的普氏飲泣「認罪」，甚至揚言「尊敬」總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），在另一段訪問片中更呼籲反對派放棄街頭運動。反對派指普氏顯然是在脅迫下受訪，同伴形容「不是我認識的他」。

白羅斯當局在上周日施計令Ryanair航空一個希臘往立陶宛的航班轉降明斯克，機上的普羅塔塞維奇與其女友隨即被捕。兩人都已先後有「被認罪」影片流出，家人都說他們顯然受虐打。事件招來西方痛批。不過政權意猶未盡，國營電視台再連續兩日播出普氏訪問，要他親口承認組織「大規模未獲許可的行動」謀求推翻盧卡申科，又自認為流亡的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭與籌謀奪權的人居中傳訊。「我承認自己的罪行。」

兩腕露出傷痕

普氏甚至收回過去對盧卡申科的批評，改為形容他行事「大無畏」。「我以前經常批評他。但在深入接觸政治後，我開始明白他做的事是正確，我真的尊敬他。」他還不忘聲稱是自願受訪問，預言會被前夥伴唾棄。「我幾乎肯定他們會公開譴責我……但我不在乎他們說甚麼了。」

盧卡申科1994年上台後持續打壓異見，普氏少年時代已開始反對這「萬年總統」，前年移居波蘭後繼續抗爭，負責的Telegram頻道是反政府陣營主要資訊收發管道。

如今在被控策劃暴動罪、面臨重囚15年的情況下，普氏於前日播出的訪問尾聲就宣稱自己「徹底合作……過平凡平靜生活，成家立室生兒育女，停止逃亡」，語畢掩面飲泣，露出兩腕清楚見到傷痕，未肯定是否手銬造成。

在前一日即周三播出的訪問中，普氏則談到反政府示威運動，形容已大大降溫，呼籲反對派「放棄……街頭運動……該等經濟情況惡化，人們會為一碗湯上街。」他在片中曾一邊抽煙一邊說話，並流露笑容。

對於被「截機擄劫」，普氏形容當日客機降落後駛往停泊處，看到持重武的特種部隊在停機坪等候。「發現航機要降落時」，他說即時想到被出賣，因他在登機前40分鐘始將航班資料告知某些人，估計是某個曾跟他發生衝突的人發「詐彈」恐嚇。他又提到登機前跟季哈諾夫斯卡婭顧問維亞楚卡爭執。

同伴︰不是我認識的他

維亞楚卡在回應中強調跟普氏關係友好，指對方是「受着脅迫的人質」，「看他『招供』令人心痛……這不是我認識的他」。他呼籲各方盡一切努力爭取普氏等460名政治犯獲釋 。

獨立人權組織Viasna指普氏面對「不公平且非常嚴重的指控，是在壓迫之下說話」。普氏父親德米特里也說兒子是「受到虐待、折磨和脅迫」。「我很了解我兒，那些並非真心話。他們擊潰了他，逼他按他們意思說話。」他說訪問讓他看得很心痛，「我非常擔心他」。

路透社/美聯社/法新社