Facebook決定繼續凍結特朗普賬號兩年，以回應其獨立監督委員會要求﹐事件亦成為探討社交媒體的自我監管模式是否可行的重要測試。

fb與多間大型科企在處理用戶私隱、演算法透明度等事宜上，正面對被各地政府立法監管浪潮。有專家認為，如果fb的監督委員會對公司權力的制衡被視為可信，可能成為各國在尋求監管社交媒體的參考模式，或令監管需求變得不再緊迫，因似乎已有解決方案。

不過有專家認為，雖然委員會正推動fb在提高透明度的方向上發展，但它不能替代監管，而且委員會的角色很難與其他公眾壓力區分開來。fb亦曾指，明白委員會不應視作監管的「替代品」。

委員會成員包括諾貝爾獎得主

fb創辦人朱克伯格在2018年提出設立獨立機構，監督公司所作出的具爭議決定。fb通過獨立信託基金資助成立監督委員會及選擇成員，委員會對於fb錯誤刪除或保留的帖文，可作出具約束力的決定。委員會由20名成員組成，包括諾貝爾獎得主、前丹麥首相及探討言論自由的專家。

FB今次繼續封鎖特朗普賬號的決定，便是回應監督委員會上月提出的要求。委員會當時維持限制特朗普在fb專頁及fb旗下Instagram發帖文，但稱FB無限期的停用是不確定及沒有標準的懲罰，要求在6個月內檢討有關事件，制訂新的罰則。

美國《華盛頓郵報》

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