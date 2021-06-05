美國和俄羅斯領袖峯會將於本月16日在瑞士日內瓦登場，但俄羅斯總統普京在會見美國總統拜登前夕，繼續對美國擺出強硬姿態，周五批評華府試圖遏制俄國發展，又藉今年1月美國國會大樓衝擊事件，批評西方國家的雙重標準。

承認俄美關係處低谷

普京在聖彼德堡的經濟論壇上發表演說，表示他和拜登的會面將討論武器管制、國際衝突、全球疫情和氣候變化等議題。他又稱，希望這次會面將有助化解與華府的緊張局面。

普京讚賞拜登是「非常有經驗的政治家，在他整個人生之中參與政治…...而且是一個非常精明和謹慎的人。我希望我們的會面是正面的」。

不過，普京承認兩國關係現時處於低谷，「我們的關係需要設法尋求和解，現正設於極低水平」。他續指俄羅斯對美國沒有問題，「但她對我們有問題。她想遏制我們的發展並公開談及此事。經濟限制和企圖影響我們國家的本地政治，倚靠他們在俄羅斯內的盟友力量。」

遭「民主橡膠子彈」射爆眼

普京重申俄羅斯並無介入美國總統選舉。他藉今年1月美國國會大樓衝擊事件，批評美國在此事上的責任，「他們不只是一群搶匪或暴徒。那些人們帶着政治訴求而來」。

普京表示，在國會衝擊事件中有數百人被控以重罪，但美國及其盟友強烈批評白羅斯鎮壓反政府示威；西方國家批評俄羅斯嚴苛打擊反對派示威，但在歐洲，示威者卻遇到警方更為粗暴鎮壓，普京形容他們遭「民主的橡膠子彈」射爆眼。

指美國過度自信步向蘇聯

普京稍後以視像形式接受傳媒訪問，表示對於美俄元首峰會「沒有期望會有任何突破結果」。他指出，並非俄方首先破壞兩國關係，「並不是我們實施制裁自己，而是美國在每種情況甚至沒有原因，只因我們國家存在」。

他更批評美國過度自信，又將美國和蘇聯作比較，「你知道問題是甚麼嗎？我以前蘇聯的人民告訴你。帝國的問題是——他們（美國）認為他們強大到承受到小失誤和錯誤。但問題的數量正在增加。總會有他們不再應付到的時候。而美國保持着自信的步態，堅定的邁步，正沿著蘇聯的道路直去」。

普京又否認俄羅斯有黑客攻擊美國燃油管線系統和肉類加工商，形容這種說法純粹是子虛烏有及荒謬，認為這些指控是一些人嘗試「普拜會」前製造新衝突。

美聯社

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