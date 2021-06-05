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復辟傳聞｜《紐時》記者宣稱特朗普有意8月復辟 新抱闢謠否認：看看是誰推動這故事

1小時前
勞拉否認特朗普有意8月回朝。（電視截圖）

美國《紐約時報》記者本周較早前稱，前總統特朗普近期向身邊人表示，他將於8月前在白宮「復辟」再任總統。特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子勞拉（Lara Trump）周四接受霍士新聞節目《Fox & Friends》訪問時出面闢謠，指特朗普沒有計劃8月回到白宮。

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勞拉周四受訪時說：「以我所知，特朗普沒有計劃8月回到白宮，可能是有些事情我不知道……我認為很多人對某些事有點激動，可能因為共和黨沒有阻止他們。不，我沒有聽過聽過特朗普8月在白宮有任何就職計劃。」

美國《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）周二首先報道，特朗普「已告訴很多認識的人，預期自己在8月前復職」。曾在特朗普政府任職國家安全顧問的弗林（Michael Flynn）亦曾形容，美國或會發生「緬甸式的政變」。

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勞拉稱，起初傳出特朗普復辟消息的哈伯曼來自《紐約時報》，其後跟進報道的美國有線新聞網絡（CNN）、MSNBC及《華盛頓郵報》也是反對特朗普的傳媒，「我認為你應看看那是甚麼傳媒，誰在推動這故事」。

特朗普顧問：網誌不會回歸

另外，特朗普5月初啟用新網站，內容包括網誌「來自特朗普的辦公桌」，惟不足一個月，網誌部份周二遭移除。特朗普高級顧問米勒向CNBC表示，網誌將不會回歸，稱網誌只是輔助性質，正忙於更廣泛的工作，希望很快可以公佈更多資料，但不知何時才是合適時機。

特朗普在1月6日國會衝突後被社交媒體封殺，曾揚言要自創社交媒體的他因此推出網誌，但已在近日停用。而Facebook周五宣佈，決定繼續封鎖特朗普賬戶多兩年，在限期屆滿時會再次審視是否解封。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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