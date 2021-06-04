現今社會生兒育女不容易，但格魯吉亞一對富有夫婦卻找代母在一年間為他們生育了20名寶寶，加上6歲的大女兒，總共21名孩子，這對夫婦請來了16名保母全天候照顧寶寶。年僅23歲的媽媽奧茲圖克（Kristina Ozturk）說，希望將來繼續增加家庭成員，可能要夠100個小孩。

奧茲圖克與57歲丈夫加利普（Galip）居於格魯吉亞巴統（Batumi）一幢三層高的大宅，他們花了16萬歐元（150萬港元）找代母在一年又兩個月之間，為他們誕下20名嬰兒，寶寶們年齡介乎4個月至14個月，奧茲圖克親自懷胎十月誕下的大女兒維多利亞（Victoria）則已6歲。為了照顧眾多寶寶，夫婦二人每年花9.6萬美元（75萬港元）聘請16名全職保母，同住大宅內照顧幼小的子女。

奧茲圖克說︰「我從小就有這個夢想，丈夫也夢想要有一個快樂的大家庭，當我們遇到後，就開始為夢想採取行動。我不肯定我們是否世界上最大的家庭，但我們計劃要成為世上最快樂的家庭。我總是跟小孩在一起，做所有一般母親會做的事。每一天都是不同的，由安排員工上班到外出為家人購物，我可以告訴你，我的日子絕不沉悶。」

奧茲圖克又說，她不排除再度親自懷孕，「我正在計劃自己懷孕一事，但並非短期內的事情，因為現在我要跟寶寶們親近一下。當你懷有身孕時，很難照顧21個孩子」。

孩子眾多，他們每星期都用掉20包尿片、53包嬰兒奶粉，每周花費約6,000美元（4.6萬港元），每個孩子都有自己的衣櫥，有時為了拍照也會交換衣服來穿。奧茲圖克說，目前大約兩至三名小孩同住一個房間，但等他們長大之後會讓他們分開來住，「將來我們或許會增建樓層，或者買另一間更大的屋子。我們還未有確切的計劃，因為目前大家都有足夠的空間。

一下子多了20名弟妹，奧茲圖克的長女維多利亞會不會嫉妒一眾寶寶呢？奧茲圖克直言長女很高興多了這麼多手足，「她很喜歡與孩子玩，以及與他們散步，有時她也要求幫忙餵寶寶，或是向他們讀童話書。維多利亞與寶寶之間是沒有分別的，我對他們一視同仁」。

這麼多年齡相近的子女，奧茲圖克真的可以照顧到每一個人嗎？她說︰「我盡力吧。我最喜愛的小孩是我丈夫，有時他就小孩一樣。我們的子女是最棒的，我同樣地愛他們。」儘管有人不同意她的做法，奧茲圖克堅稱她的小孩全都快樂地生活，這是夫婦二人的選擇，與別人無關。

英國《太陽報》

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