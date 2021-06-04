來自英國的美國籍疾病生態學專家達扎克（Peter Daszak）是業界翹楚，但他與中國關係非常密切，被揭發在未經徹底調查之下，便千方百計否定Covid-19病毒是人為製造、以及由武漢病毒研究所外洩的論調。他的機構把美國政府的資金用來資助武漢病毒研究所，也策劃「欺凌」行動在科學界「帶風向」，把「實驗室洩毒論」扣上陰謀論帽子，令大部份科學家不敢提出質疑。而達扎克更同時被批評存在明顯利益衝突。

在去年疫情之初，達扎克成功說服20多名廣受業界專重的科學家，於2020年2月19日在《刺針》期刊發表聯署信，讚揚中國政府「在疫情期間持續地拯救生命和保護全球衞生健康」，「我們團結一致，強烈譴責提出Covid-19並非源於自然的陰謀論」，還在信末強調「我們聲明沒有利益衝突」。

專家斥科學宣傳 也把不同意見者標籤為陰謀論者

世界衞生組織人類基因組編輯諮詢委員會成員梅茨爾（Jamie Metzl）斥責︰「《刺針》的聯署信是科學宣傳，也是某種形式的暴力和恐嚇，把持有不同意見的人標籤為陰謀論者。」美國疾控中心前總監雷德菲爾德（Robert Redfield）也說，當他提出病毒可能是人造之後，一度收到死亡恐嚇。自從這封具有影響力的信件刊出後，科學界主流在過去一年多以來都抗拒實驗室洩毒論，鮮少有人討論，直至最近美英政府高調啟動調查，這個說法才重新受到關注。

55歲的達扎克是英國人，其後移居及入籍美國，先後攻讀動物學及寄生蟲傳染病。他與妻子1998年移居美國，營運非牟利組織「生態健康聯盟」並獲美國政府數以百萬美元撥款，這筆錢卻被用來資助武漢病毒研究所的研究，其組織甚至被指有參與部份研究項目。如果一旦被證實病毒的確是由實驗室外洩，恐怕「生態健康聯盟」亦脫不了關係。

以世衞專家身份赴華 直認沒要求查看實驗室樣本

雖然與中國關係密切、跟武漢病毒研究所更有千絲萬縷關係，但世衞仍然指派達扎克成為13人專家小組之一，前往中國調查疫情起源。梅茨爾直斥這個安排是「巨大及令人憤怒的利益衝突」，他又批評世衞這個調查小組的報告有「致命缺陷」嚴重偏頗。達扎克承認在中國調查期間，專家小組沒有要求查看實驗室2.2萬病毒樣本的資料庫，因為「你知道的，很多這項工作是與生態健康聯盟一起進行，基本上我們已知道資料庫內有甚麼。」

不過，隨著跟武漢病毒研究所的關係浮上水面，外界對達扎克在世衞的角色料將有更多質疑。

英國《每日郵報》

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