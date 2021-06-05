根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.72億、死亡人數超過370萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,334萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.6萬。印度確診人數超過2,857萬，死亡人數超過34萬。巴西確診人數超過1,684萬，死亡人數超過47萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

星讓民眾免費赴私家診所或醫院打科興

新加坡衞生部周五表示，將選出約20間私人診所及私營醫療機構，可向政府申請提供中國科興疫苗，讓不適合接種mRNA技術疫苗的民眾，可到這些私家診所免費接種科興。

衞生部指針對先前無法接種mRNA疫苗、或對這類疫苗過敏的3.4萬人，若選擇接種科興，政府將為他們全額支付費用。

不過衞生部也表明，由於衞生科學局尚未批准使用科興疫苗，因此接種者若出現嚴重副作用，將不能透過「疫苗致傷經濟援助計劃」索賠，建議民眾在接種前先與醫生討論。

塞爾維亞及阿根廷開始生產俄衞星5號疫苗

塞爾維亞及阿根廷正式在國內展開俄羅斯「衞星5號」（Sputnik-V）疫苗生產。

俄總統普京透過視像方式見證兩國展開生產程序一刻，阿根廷計劃每月生產400萬至500萬劑「衞星5號」疫苗，希望未來能將產量提高到每年5億劑。

兩國生產的「衞星5號」疫苗會先供國內使用，預料較後時間才考慮出口到其他國家。

加州抽出15位疫苗接種者各得$39萬現金獎

美國加州為了谷針，早前宣佈送出現金獎，州長紐森（Gavin Newsom）周五就負責抽出其中15位已接種疫苗的幸運兒，每人獲得5萬美元（約39萬港元）獎金。

周五是首輪抽獎，次輪會在下周五舉行，同樣抽出15位可獲分5萬美元的幸運兒。有10個名額的終極大獎將在本月15日再抽獎，每人可獨得150萬美元（約1,170萬港元）。

到目前為止，當地67%符合接種條件的12歲以上人士已接種至少一劑疫苗，目標是為全州至少75%人全面接種疫苗。

中央社/美聯社/路透社

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