（北美通訊）今年六四維園首度被封，香港集會被禁，海外華人紛紛出席當地集會表態。其中多倫多的燭光晚會吸引近千人參加。有目擊當年慘劇的記者雖已平伏創傷，但仍堅持每年出席以悼忘魂；亦有回流港人帶同子女出席集會，以教育子女認識「真實的歷史」。

多倫多特約記者：馮樂怡

多倫多六四燭光晚會一如以往，選址多倫多大學六四紀念碑前。集會於晚上8時開始，唯未到7時已有近百人於場內等候；至8時後，參加者仍川流不息，會場幾近爆滿，有人需站在數十米外外的路口參與集會。

主辦方「多倫多支持中國民運會」稱今年出席人數為近年之冠，並留意到年青參與者比往年多，對此感到鼓舞。會長吳溫溫指，集會人流反映香港人的憤怒，「香港集會被禁，又有多人被捕。大家都唔明白點解要做到呢個地步，以致到我連一個追悼嘅機會都冇？」

她又說，此時此刻，海外華人更是身負重任，「我哋32年嚟一直做嘅，就係要反抗遺忘、反抗被消失。要點樣將運動嘅歷史保持落去，將嗰啲學生嘅精神堅持落去。喺香港2019年嘅運動之後

依家可以算係最黑暗嘅時刻，但人在、心在、燭光不滅。我哋點樣承傳，令維園嘅燭光永遠不滅，呢個係我哋嘅理念。」

「安港學盟」成員Moon亦為集會講者之一，仍是學生的她認為身為年輕一輩，有責任將爭取民主自由的精神承傳下去：「正因為我哋年輕，接觸嘅科技比較多，更加要將呢件事保存落去同埋去記住佢。」她坦言，雖然自己居住在自由國度，但仍有家人身處香港，難免擔心自己出席活動會影響親人，但出於使命感，她仍會出席活動，「都會驚嘅，但就算只係好少事，都仍然會出席活動或者出嚟講，係應該嘅。」

集會出席者眾多，其中包括當年目擊天安門慘劇發生的前《環球郵報》記者Jan Wong，她憶述當年所有外媒都對中共政府的鎮壓手段感到震驚，「當時的活動已進行了一周，現場一切都很平靜，所以當我們看到軍隊帶着武器和坦克車進來時都非常震驚，我想當時的民眾都很震驚，他們完全沒有想過會被殺。即使如此，示威者仍然和平，他們只是想要保護廣場，試圖阻礙坦克車推進；但軍隊卻開始射擊阻礙自己的平民，那些人只有一雙手，而軍隊卻有搶，這是單方面的暴力。」

目睹一切的Jan用了逾十年時間才能撫平傷口，「當時我們沒有PTSD（創傷後壓力症）的概念，但我和我的助理在事件一天後開始哭，我們也不知道為甚麼，只是覺得很悲傷。以前我每年出席集會都會哭，但32年過去了，我現在已經不會哭；但我仍然會來，因為身為目擊者，我需要來。」Jan同意香港過去兩年的社運有如天安門事件再現，「他們只是想要一點點的自由，但政府卻加倍壓榨他們。」她認為仍身處香港和中國爭取民主的人很勇敢，但除了出席活動表態外，她在這裏可以做的不多。

帶同妻兒，一家五口一同出席集會的馮先生就認為，身在異地，仍然可以肩負起「說真話」的重任，將事實流傳下去：「因為呢個係歷史嘅事實，我覺得我哋係有責任去傳俾下一代，等佢哋都知道其實當時曾經有發生過咩事。因為其實你唔知將來會發生啲咩事，咁通常人哋話歷史就係勝利者寫嘅，咁唔知邊個係會勝利；咁所以係目前我哋係有責任去話俾我啲小朋友聽，當時曾經發生過啲咩事。」

除了華人面孔，現場亦見不少當地人參與集會。其中陪同女友出席的Nick直斥港府禁止六四晚會不人道，「紀念死去的人是唯一和最後可以為死者做的事，無論如何亦不應該被禁，這是最基本的；不能悼念死者是一件很可怕的事。」但他相信，即使港人不能再公開悼念，只要永不忘記，亦能找到自己的方法去紀念所發生過的事。

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