澳洲與中國的貿易關係持續緊張，中國對多項澳洲商品施加貿易限制，包括去年停止進口澳洲龍蝦。根據西澳龍岩石龍蝦理事會（West Rock Lobster Council）的每月報告，西澳龍蝦的出口數量已逐漸回升，其中以香港的增幅最明顯。有貿易專家認為，漁民或是經「灰色渠道」（Grey Channel）轉售龍蝦至中國。

報告指出，西澳龍蝦的出口數量在去年12月至今年3月期間，由西澳出口至中國以外市場的龍蝦數量急劇大增，其中以香港的增幅最明顯，最高峯單單一個月已接近350噸，較去年同期僅不足50噸。

報告指香港入口冰鮮及活龍蝦的總額暴漲至3年來新高，相比2020年首季的約200萬澳元（約1,200萬港元），今年首季激增至580萬澳元（約3,400萬港元），增加3倍有多。不過，香港的龍蝦價格未有因為入口數量激增而下跌，澳洲SBS廣播公司引用香港魚類統營處的數據，可見2020年11月至今年3月期間，澳洲龍蝦的活海鮮批發價一直不變，維持在平均每公斤接近600港元。

昆士蘭大學農業及食品科學資深研究員沃爾德倫（Scott Waldron）指出，香港很大可能被用作「灰色渠道」，將出口龍蝦轉售至中國，又相信隨中澳關係緊張，其他貨品以相同手法經香港「走後門」轉運中國的機會增加。「灰色渠道」是行內術語，意指通過間接渠道分銷商品。

沃爾德倫說：「如果龍蝦減價，可能會令香港的消費量增加少許，但升幅不會像這般大。因此，其中大多數經香港轉運，然後透過這種灰色貿易，將非正式入口貨物運往邊境。」

另外出口台灣的龍蝦數量也大幅增加，但據了解是因為龍蝦價格下跌而帶動整體需求。

澳洲SBS廣播公司

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