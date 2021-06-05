美國國家過敏與傳染病研究所所長、白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）日前被公開多封電郵內容，惹來外界質疑他在抗疫及追查疫情源頭的取態。總統拜登回應事件時指對福西「非常有信心」，白宮亦不認為拜登會辭退福西。

福西過去曾多次公開批評中國在疫情爆發初期隱瞞實情，但私下與中國疾病預防控制中心主任高福的電郵往來，卻從沒問過疫情源頭。福西也被揭有研究組織向他發電郵，感謝他不支持武漢實驗室洩毒的說法。

拜登周五被問及是否仍信任福西時，他回答稱「非常有信心」，但未有作進一步解釋。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五被問到拜登在甚麼情況下會辭退福西，她回應指未見有任何可能性，並讚揚福西是個有名望的公僕，「我知道大家對電郵事件感興趣，他就事件也回答了很多問題，我不打算作更多補充」。

普薩基是連續第二日為福西護航，她周四指福西在抗疫期間是美國「不可否定的資產」，認為他在控制疫情上擔當重要角色，同時積極為公眾釋除疑慮，所提供的資訊也協助美國在百年一遇的疫症中渡過難關。

美國霍士新聞/《紐約郵報》

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