（北美通訊）香港每年的維園六四燭光集會被逼停辦，但北美多地延續維園燭光，均於當地的6月4日晚上舉行燭光集會或悼念活動。其中在洛杉磯雕塑公園的集會，更有多名八九民運領袖，和美國國會議員出席。

其中，在加拿大多倫多的燭光集會，於晚上8時開始，但在7時左右，已經有逾百人，身穿黑衣陸逐到達。主辦方在會場一角擺設祭壇，部份市民在象徵六四事件的「tank man」（坦克人）照片前獻花。

集會由「多倫多支持中國民運會」主辦，海報除表明「天安門六四32年」外，還有「維園燭光被滅2周年」字眼，口號是「為自由，同抗爭，延續維園燭光」。

而在美國紐約的六四燭光集會，同樣於8時開始，在集會地點的華盛頓廣場公園，已有近200人到場。香港學聯前秘書長周永康也有出席並演講。他憶述2014年在維園，看到台下20萬人點起的燭光，但只是相隔幾年，這動人風景已經不再。他呼籲海外港人，以各種不同方式延續悼念六四的傳統，直至平反六四。

主辦方稱他們身為居於紐約的港人，希望能重燃燭光，悼念那些在天安門逝去的靈魂，並哀悼中國正在失去的自由。

洛杉磯的集會則在中國領事館外舉行，主辦方稱香港的六四集會已被政權視作違法，海外港人有需要站出來，堅定支持32年前被屠殺的人，形容六四當日發生的事不會被抹去。

而在洛杉磯沙漠的雕塑公園，也有300多人，出席在六四紀念碑前的集會。出席的包括六四民運領袖王丹、魏京生、方政和王軍濤。美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）也有到場，並發表演講。

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