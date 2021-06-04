社交平台facebook在1月6日的美國國會衝擊事件後，封鎖時任總統特朗普的賬號，稱他利用該平台「煽風點火」。FB在周五再宣佈，決定繼續封鎖其賬戶多兩年，在限期屆滿時會再次審視是否解封。特朗普炮轟FB的決定，是對破紀錄7500萬名投票給他的選民的「侮辱」。

Facebook全球事務及通訊副總監克萊格（Nick Clegg）周五發文公佈有關決定，「在這段期間結束之時，我們將邀請專家評估賬號對公共安全的風險是否已經消退」。封賬是由1月7日起計，即特朗普賬號最快在19個月後才有望解封。

FB今次的決定是回應內容監督委員會上月提出的要求。委員會當時將維持限制特朗普在fb專頁及fb旗下Instagram發帖文，但稱FB無限期的停用是不確定及沒有標準的懲罰，要求在6個月內檢討有關事件，制訂新的罰則。

特朗普的FB賬號目前只顯示到他在1月初或之前所發的帖文，其他用戶可以在他的舊帖文留言，不過特朗普自己無法發佈新帖文。

另外，FB亦計劃不再自動豁免政客發佈仇恨或辱罵言論的政策，但如果帖文有「新聞價值」、符合大眾利益，即使違反FB政策亦可繼續發佈，FB亦會特別在帖文標明已獲豁免，讓其他用戶知悉。

美聯社/法新社

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