英國哈里王子的夫人梅根快將推出新書《The Bench》，不過負責出版梅根新書的出版社企鵝蘭登（Penguin Random House，PRH）近期與書店Waterstones，就書店供貨問題有糾紛。Waterstones揚言不再把PRH旗下書籍放在當眼處，意味梅根的新書可能受影響。

今次爭議重點在於供貨問題，即出版商每次向書店提供多少本書，但雙方未達共識。Waterstones要求修改條款，近日更開始把PRH的部分出品，由當眼處轉移至一般書架，甚至收進貨倉裡。

店方強調並非要杯葛PRH的書籍，只希望在減少存貨的同時，繼續讓消費者取得他們希望購買的書。自從雙方高層開始出現糾紛後，PRH出版的書籍便不曾打入Waterstones每月推薦十大。

梅根繪本下周二上市

梅根新書《The Bench》預定下周二上市，屬以畫作為主的繪本，主題圍繞「從母親的視角看父子關係」，整本書厚約40頁，售價12.99英鎊（約121港元）。此前流出的書本內頁中，顯示其中一幅畫是身穿軍服的哈里抱起並拋高兒子，身處屋內的媽媽隔着窗戶感動流淚。

然而，若出版商與書商的糾紛未能解決，其新書或只能困在一般書架，無法擺放於當眼處。英國作家協會形容，現時發生糾紛的雙方分別是英國最大型出版社，以及英國最大型的高級書店，稱雙方均要負責任，不應影響讀者和作者。

英國《每日郵報》

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