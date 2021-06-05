歐盟禁止白羅斯使用其領空

白羅斯異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上月乘搭瑞安航空客機從希臘飛往立陶宛途中，被白羅斯戰機攔截迫降明斯克，他被白羅斯執法人員登機拘捕。歐盟宣佈由周六開始，禁止白羅斯的航空飛越歐盟成員國領空，或降落於其機場。

歐盟表示，成員國將「必須拒絕白羅斯的航班在其領土降落、起飛或飛越其領土」。國營白羅斯航空（Belavia）本身有航線往來法國巴黎及德國柏林等約20個機場，料會受到新措施影響。

另外，七國集團（G7）峯會將於6月11至13日在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行，預料會進一步討論針對白羅斯關鍵企業的制裁措施。

金正恩一個月來首露面

北韓官媒朝中社周六報道，北韓領袖金正恩在逾一個月來首次露面，他周五主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議，會上討論改善國家經濟的方式。

報道指，金正恩周五在勞動黨中央本部大樓，主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議。他表示，是時候採取「進一步國家措施，解決經濟工作和人民生活急需解決的問題」。北韓傳媒上月7日曾報道金正恩與軍屬藝術小組成員合影的消息，這是時隔29天再次報道金正恩公開露面的消息。

當天會議決定本月上旬召開勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議。這將是勞動黨時隔4個月再次召開全體會議。另外，會議還討論了勞動黨中央委員會部門機構改組問題和全體會議上提出的議案。

Twitter刪尼日利亞總統帖文被禁境內營運

Twitter總部所在的美國，年初可以永久封鎖時任總統特朗普，但到了海外，這一套卻行不通。Twitter周三以違規為由，刪除了尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）的一則帖文。尼日利亞政府周五宣佈，無限期禁止Twitter在境內營運。

尼日利亞資訊部門指出，Twitter是因「不斷被用來進行可損害尼日利亞企業生存的各種活動」，才被「無限期停止」營運，但未詳述是哪些活動構成威脅。資訊部門也宣佈暫停自身的Twitter官方賬戶，但未有說明何時生效，或以甚麼形式暫停。

報道指，在尼日利亞政府發表聲明後不久，Twitter仍然正常運作，但有關聲明立即引發人權團體與分析師的批評。

Twitter周三刪除了布哈里的一則帖文，他發文提及尼日利亞內戰，對該國東南部最近的動盪提出警告。

歐洲新聞台／彭博社／中央社／韓聯社

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