印度疫情近日從高峯回落，但每天仍有超過10萬人確診。一名婦人確診染疫，疑因不甘被家人迫使她接受隔離，於是故意抱住媳婦，把病毒傳染對方，還大喊「當我死了，你們還想過得開心？」媳婦其後證實確診，被家婆趕出家門，只能暫住姊妹家中隔離。

這宗「非一般」家庭糾紛發生於印度特倫甘納（Telangana）。印度醫療系統仍然超出負荷，該名家婆即使上月底染疫，亦只能在家中接受隔離。為了防疫考慮，媳婦禁止兩名兒子跟家婆接觸，食物亦只會放到指定位置，讓家婆獨自進食。

家婆：當我死了，你們還想過得開心？

然而，家婆認為媳婦與她保持距離，是刻意令她蒙受悔辱，感到非常不尊重，決定跟媳婦「攬炒」。媳婦表示：「我的家婆攬著我，說我也應該受到感染。在她確診後，我跟她保持距離，令她大為不滿。」她又稱，家婆當時還說：「當我死了，你們還想過得開心？」

一如家婆所願，媳婦也因此確診，還被家婆逐出家門，只能到姊妹家中隔離，並要跟兩名孩子保持距離。媳婦事後向當局投訴，當局表示願意協助她，亦為她提供治療所需的藥物。有當地官員表示，如果她打算起訴家婆，當局將會提供協助。

印度網媒Times Now

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）