加拿大總理杜魯多周五表示，他將在下周的七大工業國組織（G7）峯會上，提出討論北京2022年冬季奧運會問題，期望藉此向中國人權狀況施壓。杜魯多未有言及「抵制」一字，但稱各國需聯合起來，才能逼使中國改變其行徑。

杜魯多周五接受《多倫多星報》視像訪問，他指出國際社會正在明年冬季奧運舉行前，迅速對中國施壓，但中國很容易無視特定一個國家，即使是美國，在孤身作戰時也不能例外，只有當國際社會團結一致時，中國才會改變其計算。

未回應抵制冬奧

加拿大國會2月通過無約束力議案，形容維吾爾族遭中共種族屠殺，過去兩年加中關係亦因孟晚舟案及加拿大在華公民被拘押事件持續惡化。杜魯多未有回應是否支持運動員抵制奧運，加拿大奧組委則呼籲不要抵制奧運，警告此舉無助解決中國人權問題。

加拿大在野保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）促請杜魯多在G7峯會上，提出更改明年冬奧舉辦地點，並應與盟友合力應對中國的威脅。

近月歐美社會對抵制北京冬奧的呼聲正在增多，美國眾議院議長佩洛西上月公開要求美國抵制明年冬奧，批評中國屠殺維吾爾族及其他少數族裔。較早前全球更有180多個團體聯署，要求各國抵制明年冬奧，以表明對抗中國侵犯人權的意志。

路透社/美聯社

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