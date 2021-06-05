印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）動物園近日再爆發可傳染獅子的COVID-19疫情，一頭9歲大的獅子感染病毒後死亡，另有8隻獅子對病毒檢測呈陽性反應。當局正調查獅子染病源頭。

事發於清奈市（Chennai）萬達盧爾（Vandalur）的亞里那亞納動物園 （Arignar Anna Zoological Park）。園方發聲明指，園內5頭獅子上月26日起出現食慾不振及咳嗽症狀，園方先後安排11隻獅子接受病毒測試，最終有9隻證實染病，當中一隻母獅「Neela」周四晚上病逝。

動物園職員已立即隔離所有印度獅，並由當地獸醫大學資深獸醫觀察和治療。在邦政府要求下，當地另一間大學亦派出專家團隊，幫助園內獸醫調查獅子的狀況。園方表示動物園所有員工均已接種疫苗，且近期園內已因閉園而沒有遊客，暫未知病毒源頭。

11隻獅子的拭子樣本，還有老虎和其他大型哺乳類動物的樣本已送到位於中部城市博帕爾（Bhopal）印度國立重大動物疾病研究中心（National Institute of High-Security Animal Diseases, NIHSAD）進行更多研究。

上月最少10隻獅子中招

泰米爾納德邦政府自4月20日起，已下令所有動物園停止向公眾開放。印度近期亦接連有獅子確診，南部城市海得拉巴（Hyderabad）的尼赫魯動物園上月4日有8隻印度獅「中招」；上月8日，北方邦（Uttar Pradesh）埃達沃（Etawah）野生動物園亦有兩隻獅子染疫。西班牙巴塞羅那和美國紐約等動物園較早前亦有獅子感染COVID-19。

《印度時報》/路透社

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