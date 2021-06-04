俄羅斯反對派人物古德科夫（Dmitry Gudkov）周二涉欠租被捕，事件被指是當局阻嚇他今年9月參加國會選舉的伎倆，但他前日卻突然獲釋。

聆訊沒舉行 女親友同獲釋

41歲的公正俄羅斯黨前議員古德科夫被指在2015年拖欠租金，面臨最高五年監禁，當局又就此案派員搜查其親友的寓所，並再拘捕一名女子。法院前日原本決定古德科夫受審前的拘禁期，但聆訊沒有舉行，古德科夫和他的女親友也獲釋。

古德科夫其後在社交媒體宣佈「我已自由」，並感謝支持者，律師指他沒有被正式起訴。其父親格納迪則表示，當局早前搜查古德科夫的寓所時發現彈藥，已立案調查，他強調這些彈藥是十多年前的獎項，早已告知警方。

不過，已解散反對派組織「開放俄羅斯」領袖皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）被判還柙兩個月候審。他被指干犯「不受歡迎組織」法，周一從一架準備前往波蘭的飛機上被帶走。

俄羅斯針對反對派的活動持續，總統普京昨天簽定法例，禁止被指控為極端組織的員工、成員及贊助人士參選國會。另外，俄羅斯對外情報局和白羅斯國安委員會宣佈攜手合作，阻「有害的西方」打擊俄白聯盟的政治和經濟環境。

法新社/路透社/《莫斯科時報》