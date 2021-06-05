COVID-19病毒2020年初逐步蔓延全球，在美國國家過敏與傳染病研究所所長、白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）被公開的電郵中，就有一封來信早於去年2月提出驚人警告，披露哈爾濱已有疫情蔓延，而且死亡人數遠比中國官方公佈更多。福西收到郵件後指示同事跟進，可惜為時已晚。

美國疫情在去年3月開始爆發，一個月之內由不足100宗急升至逾20萬宗。但原來早在2020年2月17日，便有人去信福西通報病毒的危險性。一名女子在信中表示，她跟一名居於美國的中國交換生傾談，對方經常與一名哈爾濱護士接觸，透露哈爾濱正面對一場疫症。

附患者肺部X光片及肺部液體照片

該名女護士把肺部X光片、受感染肺部抽取液體的照片、以及哈爾濱發生疫症地區的地區，傳給交換生，以說明當地疫情。寫信人在信中寫道︰「我惶恐地把這些資料交給你，有人把中國發生疫情的真正情況告訴我。信函內透露，官方公佈的確診死亡數字極低，病毒擴散得太快來不及檢測，醫院走道上都是死者，為免恐慌，醫護人員也不知道實情。」

報道指，不清楚寫信人的身份以及居於何地，也不清楚她與那信中國交換生的關係，交換生的名字被隱去，哈爾濱護士的姓名亦不確定，但寫信人向福西表示，相信報料交換生的情報是真確的。她在信中又表示，中國已經實行五級機制檢測患者是否確診，但如果在檢測前已死亡，並不會上報該宗死亡個案。醫護人員當時亦沒有保護裝備，情況危險。福西把郵件轉寄給美國衞生部門官員，留言道︰「請找人回應這位人士。」

CDC前總監所述與信中爆疫情況接近

美國疾病預防及控制中心（CDC）前總監雷德菲爾德（Robert Redfield）日前接受《名利場》訪問時，他形容的中國早期爆疫情況，與這封來信上描述的情況差不多。雷德菲爾德指出，中國疾控中心主任高福告訴他，中國發生一種神秘肺炎，但向他保證不會人傳人，高福其後才向雷德菲爾德承認神秘病毒會人傳人，但沒有透露到底有多少人染病，而且只限於武漢一個菜市場的人受到感染。但據寫信人所說，其實遠在哈爾濱也已經爆發嚴重疫情。

寫給福西的這封郵件介乎疫情的兩個重要時間點之間。來郵的一周前，2020年2月10日，中國通報受感染死亡人數達908人，超越2003年沙士的死亡人數774人。這封來信的八天之後，美國疾控中心於2月25日表示，COVID-19疫情已符合大流行的兩個條件︰患病致死、以及持續在人與人之間傳播。3月11日，世界衞生組織正式宣佈疫情為大流行。

英國《每日郵報》

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