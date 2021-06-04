美國國家過敏與傳染病研究所所長、白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）的電郵被公開，外界在抗疫上對他的質疑正在升溫。而部分電郵更揭示福西表裏不一，人前人後的說法迥異，例如他曾多次公開批評中國在疫情爆發初期隱瞞實情，但私底下與中國官員電郵往來卻從沒有問過疫情源頭。

在公開的電郵中，福西少有提到病毒來源的立場，但收到不少專家傳來電郵警告，當中指有迹象顯示病毒可能是實驗室產物，病毒也可能是由武漢病毒研究所外洩。在2020年1月，病毒研究員安德森（Kristian Andersen）便發電郵予福西，指病毒「某些特徵（可能）是經過設計」，但安德森其後收回言論，稱進一步研究駁回這種說法。康奈爾大學一名教授2020年2月21日亦去信福西，關注病毒可能是來自武漢病毒研究所，福西便把電郵轉寄另一名同事，請他跟進。但在公開場合，福西過去一年來一直堅持病毒並非源自實驗室洩漏，直至上月才改變口風，認為不能100%肯定病毒源於自然，仍需繼續調查。

電視上暗示遭噤聲 但去年稱可自由發言

福西去年在特朗普政府治下臨危授命，當時堪稱領導美國抗疫第一人，但他跟特朗普時常不咬弦，被外界質疑他在特朗普壓力下被噤聲。不過，原來事實並非如此，福西3月1日回覆公眾人士的電郵，對方憂慮他被噤聲，但福西回應稱，自己沒有被噤聲，言論也沒有被審查，可以自由發言，並透露自己翌日會亮相多個電視台節目。

不過，待特朗普一下台，便暗示自己之前發言受阻。他今年1月23日接受MSNBC節目主持人馬多（Rachel Madow）訪問，並向對方表示：「我已經想來你的節目很多個月了，你也邀請我上節目很多個月了，但就是受到阻礙。因為他們不喜歡你處理事情的方式，也不希望我前來。」

福西在公開場合多次批評中方在疫情初期隱瞞重要資料，導致疫情迅速擴散至全球，又指由疫情開始不實資訊就被廣為宣傳，但福西的電郵卻顯示他私下與中方官員十分和諧。

在2020年3月及4月與中國疾病預防控制中心主任高福通信時，福西沒有查詢有關病毒的源頭。當時有一篇文章指福西對戴口罩的立場是一個「重大錯誤」，高福致信向他道歉，福西回信說︰「我完全理解，不打緊，我們會共同克服難關。」數天後，高福再次來信表示支持福西，而福西則回信說︰「感謝你的好意。一切都很好，只不過世界上有些瘋狂的人。」

不過，特朗普大力吹捧瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）可有效治療COVID-19，但福西由始至於都對羥氯喹持懷疑態度，更令他因此開罪特朗普，他的電郵亦與這個立場一致，認為有關羥氯喹的效用仍需大型研究以取得確實的數據。

英國《每日郵報》

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