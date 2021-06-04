由英國律師和人權專家組成、調查中國維吾爾人困境的「維吾爾族法庭」（Uyghur Tribunal），周五在倫敦開始聽取證人的供詞。有曾在再教育營任教的老師指，營內維族人待遇極差，對待「甚至連狗也不如」。中方就斥該民間法庭是「謊言製造機」。

「維吾爾族法庭」在去年9月成立，目的是調查中國涉嫌侵犯維人人權是否構成種族滅絕，雖然無權制裁中國，但組織者希望透過證人提供的證據，迫使國際社會採取行動。法庭有9名陪審員聽取證人的第一手供詞，包括維吾爾人被強迫絕育、酷刑和強迫勞動等。

在4日審訊中首名作供的人，是2016年曾於再教育營任教的普通話女老師西迪克（Qelbinur Sidik），她表示：「營內警衞沒有把拘留人士當成人來看待，他們得到的待遇甚至連狗也不如。我在營內親眼所見所聞，我無法忘掉。」

其餘作供的證人包括一名在懷孕6個月時被迫墮胎的女子，也有被士兵們日以繼夜虐待的男囚。

法庭副庭長韋契（Nick Vetch）指，法庭會依據本周和9月舉行的聽證會，加上數以千頁的書面證據進行公平審判，「我們亦有邀請中國提供她們手中的任何證據，但至今一無所獲」。

「維吾爾族法庭」計劃在本年底提交報告。

英國天空電視台/法新社/中央社

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