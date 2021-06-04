微軟公司（Microsoft）搜尋引擎「Bing」在全球的多位用戶表示，在周五、即六四當天於圖片搜尋頁面中輸入「tank man」（坦克人）後，伺服器卻回報沒有找到任何相符結果，引來內容審查的質疑。微軟指已知悉情況，稱是「意外的人為錯誤」造成，正努力解決問題。

「tank man」指的是1989年6月、王維林以肉身擋坦克的著名相片，被視為六四事件其中一張最具代表性照片。多位Bing的美國用戶指，在周五輸入字眼搜尋圖片時竟找不到任何結果。

事件在網上傳開後，德國、英國、法國、瑞士、新加坡等國的用戶也稱，在Bing同樣搜尋不到有關圖片，頁面顯示為沒有相符結果。不少網民質疑微軟是內容審查。

微軟稱「正積極努力解決」

微軟表示問題是「由於意外的人為錯誤造成，我們正積極努力解決問題」，但未有透露更多詳情。

截至本港時間周六清晨5時多，Bing的「圖片」及「影片」搜尋頁面仍是顯示「沒有『tank man』的搜尋結果。請檢查您的拼字，或試試不同的關鍵字」。

路透社/Twitter/美國《商業內幕》

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