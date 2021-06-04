白宮抗疫顧問福西日前被揭發，曾獲研究組織發電郵感謝他不支持武漢實驗室洩毒的說法，引起外界批評，惟他獲白宮公開護航。另外，他前日呼籲中方公開實驗室人員的病歷，稱當中或含病毒源頭的線索。

美媒取得的電郵內容顯示，福西在疫情初期已多次與中國疾病預防控制中心主任高福聯絡，但不曾向對方詢問疫情來源或其他重要抗疫資料。去年4月福西更獲研究組織「生態健康聯盟」，讚賞他否定實驗室洩毒的說法很「勇敢」。他上周承認，美國國家衞生院（NIH）曾透過該組織向武漢病毒研究所撥款逾60萬美元（約468萬港元）。

福西接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，再為事件解畫。他指流出的電郵內容已被政敵斷章取義，稱單以電郵就推斷他與武漢實驗室研究人員有緊密聯繫，是「無稽之談」，並澄清他對於病毒源頭持「開放態度」。

促公開武漢實驗室人員病歷

福西前日亦呼籲中方，公開三名懷疑最先受感染的武漢實驗室人員病歷，包括他們是否真的受感染以及感染了甚麼病毒。不過，福西仍傾向相信病毒最先是從動物傳染人類，並指即使實驗室人員染疫，亦可能是從其他人身上感染，須作更多研究。

白宮發言人普薩基則為福西護航，指出總統拜登及華府都認為他是美國「不可否認的資產」，在控制疫情上擔任重要的角色，同時積極為公眾釋除疑慮。

路透社/英國廣播公司