（北美通訊）也許很多人認為在美國造成最多傷亡的可能是龍捲風、洪水、閃電或颶風，然而在眾多自然災害中排行首位的卻是熱浪。根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）數據顯示，從1990年至2019年期間，美國每年平均被熱浪奪走138條人命，其後依序為洪水、龍捲風、颶風及雷擊。

極端天氣往往會帶來重大傷害，其中如2005年造成1,500人死亡的五級颶風卡崔娜（Hurricane Katrina），以及2011年4月連續出現的龍捲風在美國東南部奪走了324條人命，同年5月一個五級龍捲風更是肆虐了密蘇里州的小鎮（Joplin），造成158人死亡。不過，從20世紀起開始使用龍捲風警報和都卜勒雷達（Doppler radar）後，因龍捲風相關傷亡人數已經大大減少。

根據統計資料顯示，最為致命的其實是熱浪，平均每年會造成138人死亡。熱浪每次來襲往往持續數天至數周，伴隨悶熱且高濕度的天氣，容易令人中暑。此外，熱浪不一定要打破溫度記錄才算危險，實際上，它的持續時間才是關鍵。

由於城市建築物使用了大量混凝土和瀝青等釋放熱量較為緩慢的材料，使得建築物在白天吸收大量熱量後，到了夜間仍舊無法快速釋放熱量，導致城市地區比周邊郊區的溫差可達華氏22度，這種現象被稱為城市熱島效應。尤其在美國東北部、中西部或南部等大型城市更加明顯，在夏季熱浪影響下，夜間溫度可能只會下降至約華氏80度（約攝氏26.6度）。

部分住在市中心區域的居民可以因為安全因素不敢將窗戶打開，如果室內又沒有安裝空調，即使使用風扇也只能將室內濕熱空氣循環，無法起到太大作用。在高濕、悶熱的環境下如果汗水無法即時蒸發，將導致身體失去冷卻作用、且持續出汗也會引發脫水現象。當體溫上升到華氏103度（約攝氏39.4度）以上，就可能會出現熱衰竭，甚至中暑，最常發生在老年人、兒童和嬰兒身上。

美國中西部曾在1995年7月遭到一場持續5日的熱浪侵襲，測得的最高溫超過華氏100度（約攝氏37.7度），造成超過千人死亡，光是在芝加哥就有465人因此喪生。根據NOAA報告指出，大多數死者皆為家中沒有安裝空調的老年人，當時醫院也沒有做好處理大量患者的準備，當地政府雖然預測到高溫來襲但卻沒有預期到會對民眾健康造成重大威脅，但也沒有即時預警老年人、幼童等特定族群，才導致如此重大的傷亡。

而芝加哥熱浪事件後也使美國各地提高警惕，除了在城市中加設降溫、避暑設施外，每當溫度和濕度同時達到危險水平時，國家氣象局就會發出酷熱天氣警告來提醒人們做好準備。

根據氣候中心（Climate Central）針對美國246個地區所做的一項研究指出，自1970 年以來，有95%地區的夏季氣溫有所上升，其中59%地區每年都會出現至少3日酷熱天氣，以及61%地區的夏季夜間溫度至少提升華氏2度。而根據日前一項新的研究指，全球超過三分之一與與高溫有關的死亡和全球暖化有直接關係。

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