美國白宮前天公佈分享疫苗計劃細節，首批2,500萬劑疫苗中，逾75%將透過「疫苗全球獲取機制」（COVAX）分發。總統拜登強調，捐贈疫苗不求政治回報，只求拯救生命及帶領全球走出疫情。

美國承諾將在6月底前共捐贈8,000萬劑疫苗，白宮前日公佈首階段分享計劃。首批捐贈的疫苗共2,500萬劑，其中1,900萬劑將透過世界衞生組織（WHO）與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）牽頭的COVAX分發。部份疫苗已開始運送，包括輝瑞、莫德納及強生疫苗，未獲當局批准使用的阿斯利康疫苗則不牽涉在內。

拜登：不求政治回報

其中約700萬劑分發予亞洲國家及地區，當中包括台灣；約600萬劑將分配予拉丁美洲及加勒比海國家；約500萬劑分給非洲。世衞總幹事譚德塞表示非常感謝美方的決定，GAVI總裁伯克利亦指此舉能盡快分發疫苗至供應短缺的國家。另外約600萬劑疫苗，則由白宮直接分配盟友及夥伴，包括墨西哥、加拿大、南韓、印度等。

美國國家安全顧問沙利文表示，華府會對疫苗分發安排有「最終決定權」，但重申不會透過捐贈疫苗尋求任何好處。他指：「美國不會向受惠國提出要求或要求對方作出讓步，我們不是要敲詐勒索，我們不會像別國般施加任何條件，我們不會做這些事。」拜登亦指：「我們分享疫苗不是希望換取利益或讓步，是希望拯救生命，藉着我們作為榜樣的能力及價值觀，帶領全球走出疫情。」

美國亦撤銷《國防生產法》（DPA）所賦予、獲得美國資助但其研發的疫苗未獲當局批准的製造商之特權，包括優先取得原材料等。此舉可令其他地方的主要疫苗生產商也能獲得美國的原材料供應。

IMF要求G7捐疫苗助窮國

世衞免疫、疫苗和生物製劑部主任歐布萊恩認為，基於全球疫苗供應極度不足，為兒童及青少年接種不應為優先工作。她解釋指，因兒童的染疫風險是非常低。譚德塞更促請富裕國家，比起安排國內的兒童及青少年接種疫苗，應把疫苗捐贈予貧困國家。目前，加拿大、英國及歐盟批准當地12歲至15歲的青少年打針。

國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行領袖則發表聲明，要求七大工業國集團（G7）向發展中國家捐贈多出的疫苗。聲明指：「更廣泛地分發疫苗是緊急的經濟需要及道德義務。直至所有人得到疫苗之前，包括發展中國家的民眾，疫情不會結束。」IMF總裁格奧爾基耶娃亦認為，美國願意分發疫苗是個「好開始」。

美聯社/路透社/法新社