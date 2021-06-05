美國政界持續關注COVID-19是否從武漢實驗室流出。適逢周五是六四事件32周年，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）批評，中國隱瞞疫情的做法正如它掩飾六四事件一樣，同是企圖抹煞人們對兩件事件的記憶，強調共和黨會尋找疫情起源的答案。

麥卡錫周五發表演說指，中國共產黨試圖消滅一切關於六四事件的記憶，在疫情責任上也一樣，強調美國人應該得知真相。麥卡錫形容去年疫情已暴露中共本質，稱中共在疫情初期面對疾病爆發，只拘禁醫生和人民，其後自私地囤積醫療物資，並向世人說謊，導致疫情在全球大爆發。另外，中共亦試圖利用疫情作煙幕，掩蓋侵犯維吾爾人權及扼殺香港民主的行徑。

麥卡錫批評美國民主黨對中共疫情責任態度矛盾，又指中共隱瞞疫情得以成功，也源於多年來的政治偏見、全球傳媒自我審查、公共衞生機構的官僚主義，以及小圈子思想。

促福西公開所有電郵

國家過敏與傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）在疫情早期的電郵近日持續;被公開，顯示福西曾多次與中國疾病預防控制中心主任高福聯絡，甚至可能早已對武漢病毒研究所的工作知情。共和黨人近日持續要求福西交代在疫情期間的一切電郵來往，以了解其對武漢實驗室的認知。

眾議院正就COVID-19病毒是否來自中國實驗室展開調查，共和黨人表示，福西的電郵反映民主黨人去年對疫情的評估不當，強調福西等科學家沒被特朗普政府噤聲。

白宮亦指對眾院的調查持開放態度，形容樂見相關討論，總統拜登早前亦要求情報部門調查疫情起源。不過白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五稱，拜登仍對福西有信心，不會解除其職務。

英國《每日郵報》

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