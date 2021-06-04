美國情報官員調查了過去20年、逾120宗海軍機師報稱看見不明飛行物體事件，未有證據顯示屬外星太空船，但又未能解釋是甚麼，故此仍不排除是外星物的可能性。

未排除可能性

國防部早在13年前開始收集這類目擊不明飛行物體的報告，繼而分析雷達資料、錄影片段、由海軍機師及其他高官的口供，再作結論。有關調查最後報告本月25日提交國會。

有聽取過簡報的高級官員透露，報告認定逾120宗事件絕大部份並非來自美軍或美國政府其他先進技術，排除了機師或碰上政府機密飛行計劃的說法。

但報告承認，未能解釋那些不明飛行物體的一些上升、轉向及下降情況。其中一個說法是氣象氣球或其他研究用氣球，但觀乎涉及事發時的風速變化，就無法完全自圓其說。

官員承認，報告模稜兩可的結論，代表政府不能絕對否認外星太空船的理論。更甚是，報告將有一份機密附錄，雖然當中沒有涉及外星太空船的證據，但肯定會繼續惹來外界揣測政府有所隱瞞。

調查還檢視了過去20年涉及外國軍方活動的事件。情報官員相信，至少部份不明飛行現象或是敵對國家試驗中的高超音速技術。俄羅斯近年投放大量資源發展高超音速武器技術，相信這技術能避開美國的導彈防衞技術；中國亦致力高超音速武器研究，並曾在閱兵儀式中展出。若不明飛行現象真的屬於中俄戰機，即代表兩國的高超音速技術已超越美軍的發展。

美國《紐約時報》