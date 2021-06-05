美國軍方最近公開多段不明飛行物(UFO)的影片，引起外間熱烈關注是否證實有外星人到訪地球。雖然《紐約時報》日前引述華府高官指，沒證據顯示海軍機師目擊的UFO屬外星人飛船，但新任的美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）承諾上任第一個月就會努力研究UFO，但他本人亦不相信UFO是天外來客的證據。

納爾遜曾經是佛羅里達州參議員，亦是一名資深飛行員。他向美國傳媒表示，即使是NASA的高層官員也不知道這些UFO到底是甚麼，雖然他不相信這是外星人造訪地球的證據，但承認現階段否定這種說法是言之過早，如果真有其事「我相信我會知道的」。

納爾遜說︰「我們不知道這些是否外星人、是否敵人，我們不知道是否光學現象。」NASA新聞發言人表示，納爾遜尚未成立一個正式工作小組去調查UFO，但已指示多名研究員去探討這個問題。

機師曾拍到違反「物理定律」飛行

美國國防部和情報單位即將於本月向國會提交UFO調查報告。有消息人士透露，報告內會指出美國情報人員未發現證據顯示這些UFO是外星飛船，但調查員亦無法解釋這些神秘飛行物是甚麼。美國《紐約時報》2017年的報道引起轟動，指軍方機師多次遇到UFO，有神秘的長方形物體以高速移動，政府亦展開秘密調查，引起外界高度的興趣。

其中一段廣人熟知的影片攝於2004年，被稱為「Tic Tac」，因為外形酷似這種圓柱形薄荷糖的不明飛行物突然出現，拍攝到UFO的機師形容飛行模式看來違反了「正常的物理定律」。另一段影片由美國海軍的戰機機師於2015年拍到，見到一個奇怪的圓形物體以時速近200公里高速飛行，又在空中停留、懸浮以及詭異地向前傾斜。

NASA科學家質疑是未知自然現象

NASA助理科學主管、天體物理學家祖爾布琴（Thomas Zurbuchen）周三在一個記者會上，也表示不相信這些UFO是「科技先進外星文明」的證據。他說：「人們通常都低估了大自然，大自然是發生許多奇蹟的神奇地方，一旦我們搞懂了，就會說『為何我們沒想到這點？』在科學領域，我們全都屬於未識別的議題和物體，所以，利用科學工具，我們會盡力令理解更進一步。」

美國有線新聞網絡

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