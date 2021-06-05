美籍英國科學家達扎克（Peter Daszak）之前獲指派為世衞調查中國疫情起源的專家小組成員，卻被揭發與武漢病毒研究所關係密切，並把美國政府大筆撥款資助該研究所，在調查疫情源頭一事上有利益衝突。傳媒追查下，發現單是美國國防部，就曾向達扎克的機構撥款3,900萬美元（約3億港元）。美國多名共和黨議員去信要求達扎克回應，但所有信件都石沉大海，至今毫無回音。

達扎克的屬下機構「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）被爆出資助武漢病毒研究所的醜聞後，正受嚴密審查。「生態健康聯盟」成立以來一直研究新型疾病，包括深受爭議的「功能增強」實驗，把一些危險病毒增強傳染力，以研究對人類細胞造成的影響。由於「功能增強」實驗有可能造成大流行，奧巴馬政府2014年已禁止這類研究，但「生態健康聯盟」卻找到漏洞，繼續相關研究。

直到去年，前總統特朗普認定COVID-19病毒是由武漢的實驗室製造及外洩導致全球大流行，才取消向「生態健康聯盟」的370萬美元（2,886萬港元）撥款。但資料顯示，該機構在過去多年已獲得美國政府多個部門的巨額資助。

4年間獲近$10億聯邦撥款

聯邦撥款數據顯示，「生態健康聯盟」自2017年至2020年間獲得1.23億美元（約9.5億港元）政府資助，最大資金來源是國防部，自2013年以來獲得撥款達3,900萬美元（約3億港元）。其中一個獲得國防部資助的研究項目，是「了解蝙蝠傳播的人畜共患疾病在西亞地區出現的風險」。但目前未清楚「生態健康聯盟」向武漢病毒研究所提供了多少資助。

「生態健康聯盟」同時也獲得美國國際開發署、健康與人類服務、國土安全部、國家科學基金會等不同部門、分別數以百萬甚至逾千萬美元的撥款資助。「生態健康聯盟」最近公佈的財務聲明指出，機構大約90%資金來自美國政府。

達扎克與中國關係密切，處處為疫情源頭調查作掩護。他曾遊說20多名著名科學家在《刺針》期刊發表公開信，眾口一詞地譴責「實驗室洩毒論」是陰謀論，為武漢病毒研究所開脫，令科學界一度摒棄討論洩毒論。他又獲選為世衞調查小組成員前往武漢調查疫情源頭，卻沒有要求取得研究所有關病毒樣本的數據。小組完成調查之旅後也立即公佈實驗室「極不可能」是病毒源頭，被外界批評調查馬虎。

「生態健康聯盟」收議員信後不回

達扎克的身份角色受到眾多質疑，多名共和黨眾議員自4月14日起去信提問，要求他於5月17日前解答34項問題。但熟識眾議院能源及商業委員會的消息人士透露，這些質詢信件如石沉大海，達扎克並沒回覆。消息人士稱：「完全沉默。他們似乎拒絕讓我們知道任何事。通常我們去信政府機構，至少我們會收到『已收到信件，我們正在處理』之類的回覆，但『生態健康聯盟』？封口！」

議員在信中查詢「生態健康聯盟」資助武漢病毒研究所的詳情，以及有關蝙蝠病毒的研究數據。

英國《每日郵報》/美國《紐約郵報》

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