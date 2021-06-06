英國樓價近期持續上漲，全國平均樓價在疫情下仍創新高。英國房屋、社區及地方政府事務部推出新的首次置業專用樓盤，向首置人士提供30%至50%折扣，部分指定行業的勞工更會享有優先權。措施周五已開始試行，料6月28日正式實施，假如需求足夠，未來數年將提供最少1萬個優惠單位。

新的置業優惠計劃名為「第一個家」（First Homes），首批12間優惠房屋周五在德比郡博爾索弗（Bolsover）附近推出，它們會以低於市價30%發售，以最小的兩房單位原價約19萬英鎊（約209萬港元）計，折扣後入場費將減至約13萬英鎊（約143萬港元）。

「第一個家」樓盤只限首置買家購買，日後同一批單位轉手至其他首置人士時，將繼續以低於市價交易，樓價更設封頂機制，例如倫敦的「第一個家」樓盤最高價格將是42萬英鎊（約458萬港元）。

醫護 速遞員 超市職員可享優先權

當局將安排當地居民和數類重要行業的從業員，優先申請「第一個家」計劃房屋，受惠工種包括醫生、護士、速遞員、超市售貨員等。「第一個家」房屋的基本折扣率為30%，但若地方政府能證明有需要，折扣率可提高至一半，政府亦與銀行業合作，為「第一個家」買家承造95%按揭，意味只需5%首期便能上車，以周五開售的新盤計，首期只需約6,500英鎊（約7.1萬港元）。

房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）周五主持「第一個家」計劃揭幕儀式，他表示本屆政府的核心重務是讓更多人有能力置業，「第一個家」計劃有助提供合乎現實而可負擔的置業方案，更多居民可原區置業，無需搬到其他地區，醫護、司機和超市員工等多個行業的工人也會受惠，成為小業主以至整個社區的資產。

英國首相約翰遜在2019年大選時，承諾興建100萬個可負擔的住宅單位，「第一個家」計劃是其中一部分，除此以外，英國政府還設有置業貸款計劃Help to Buy、租置計劃Shared Ownership等，協助國民置業。「第一個家」計劃下的新盤將陸續落成，預計秋季會有1,500個單位發售，假如市場有足夠需求，未來數年料可推出1萬個折扣單位。

樓價本身太高 折扣也不易買樓

然而英國樓價至今仍然高企，物業網Rightmove數據顯示，英國住宅物業平均叫價已高達33.3萬英鎊（約365萬港元），而首個「第一個家」樓盤附近的博爾索弗房價平均叫價亦達16.8萬英鎊（約184萬港元），比五年前上升了28%，跟首置優惠樓盤價格亦相差不算太遠。

地產公司Savills去年10月分析，首置買家要有年薪34,125英鎊（37.4萬港元）才有能力透過「第一個家」計劃購買一個700呎兩房寓所，而英國一名NHS護士平均年薪為33,384英鎊（36.6萬港元），以這收入「上車」或會有點吃力。

英國《泰晤士報》/英國《每日鏡報》

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