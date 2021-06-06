狗狗聰明可以受訓，不過有研究發現，小狗似乎天生就擁有類似人類的社交技巧，懂得跟人類溝通交流，不必等稍為長大之後才學習理解社交技巧。

美國阿利桑那州大學的研究團隊找來375隻只有8周大的小狗，包括98隻拉布拉尋回犬、23隻金毛尋回犬、254隻拉布拉多金毛混種犬，牠們還未曾跟人類單對單互動過。研究人員要求牠們做兩個測試。一個是反轉兩隻杯子，其中一個杯子內藏着食物，研究員伸出手，用手勢指向藏有食物的杯子，小狗就懂得走向這個有獎勵的杯。研究人員特意遮蓋食物的味道，令小狗並非靠嗅覺找到零食。

另一個測試，研究人員利用高亢的聲音說出「狗狗導向語言」，測量要多久小狗才會望向人類。所有狗狗都能通過至少一個測試，顯示牠們從小就有透過手勢和眼神接觸來進行社交溝通互動。在對照測試中，如果沒有作出指示動作，小狗並不會望向人類、尋找被藏起來的食物。

帶領研究的布雷博士(Emily Bray)說︰「曾有證據顯示這類社交技巧是成年之後才出現，但我們找到證據證明小狗類似人類，天生就準備好對這些社交方法作出互動。」小狗從小就懂得回應人類的溝通舉動，但小狗自己主動溝通的能力則會較遲才出現。

以往亦有研究發現小狗大腦處理語言的模式跟人類相似，右類處理感情、左腦處理意義，要左右腦都明白受到讚賞，牠們才會真正開心。布雷博士表示，狗狗從小就展示出類似人類的社交技巧，當中有很強的遺傳成份。研究刊登於《當代生物學》(Current Biology)期刊。

英國《每日郵報》

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